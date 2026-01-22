5 loại gia vị bếp nhà ai cũng có, ăn nhiều rất hại sức khỏe mà ít người biết

Muối ăn

Muối là gia vị hàng đầu cần được kiểm soát vì hàm lượng natri cao. Khi nạp quá nhiều muối, cơ thể phải giữ nước để trung hòa, làm tăng áp lực lên mạch máu và gây ra bệnh cao huyết áp. Thói quen ăn mặn kéo dài còn buộc thận phải làm việc quá tải, dẫn đến nguy cơ suy thận, sỏi thận và làm thất thoát canxi qua đường nước tiểu, gây loãng xương. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối (khoảng 1 thìa cà phê) mỗi ngày.

Đường tinh luyện

Đường không chỉ có trong bánh kẹo mà còn hiện diện trong hầu hết các món kho, xào của người Việt. Việc tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện làm tăng vọt lượng insulin, dẫn đến nguy cơ tiểu đường tuýp 2 và béo phì. Đáng chú ý, đường còn thúc đẩy các phản ứng viêm trong cơ thể, phá hủy collagen khiến da nhanh lão hóa và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Hãy tập thói quen cảm nhận vị ngọt tự nhiên từ rau củ thay vì phụ thuộc vào đường trắng.

5 loại gia vị bếp nhà ai cũng có, ăn nhiều cực hại cho sức khỏe ít người biết. (Ảnh minh họa: Tuổi trẻ)

Mì chính (Bột ngọt)

Mì chính giúp món ăn có vị ngọt lợ hấp dẫn, nhưng việc lạm dụng có thể gây ra những phản ứng tiêu cực cho hệ thần kinh ở một số người nhạy cảm. Triệu chứng "say mì chính" như đau đầu, chóng mặt, khô cổ hay tê gáy không còn quá xa lạ. Mặc dù được chứng nhận an toàn ở liều lượng nhỏ, nhưng việc phụ thuộc vào mì chính khiến bạn mất đi khả năng cảm nhận hương vị thực sự của thực phẩm và nạp thêm một lượng natri không cần thiết.

Các loại sốt công nghiệp

Các loại sốt chế biến sẵn thường được ví như "bom calo" vì chúng chứa tổ hợp của đường, muối và chất béo xấu. Chẳng hạn, tương cà thường chứa rất nhiều đường để cân bằng vị chua, còn mayonnaise lại chứa chất béo bão hòa cao. Những gia vị này không chỉ làm tăng nguy cơ thừa cân mà còn chứa các phụ gia thực phẩm có thể gây kích ứng hệ tiêu hóa nếu tiêu thụ liên tục trong thời gian dài.

Các loại hương liệu và chất tạo màu nhân tạo

Để món ăn có màu sắc bắt mắt (như phẩm màu đỏ trong thịt quay hay màu vàng trong các loại xôi), nhiều người vẫn sử dụng phẩm màu hóa học. Những chất này hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng và có thể gây dị ứng, hen suyễn, thậm chí là các vấn đề về hành vi ở trẻ em. Hãy thay thế bằng các loại gia vị tự nhiên như bột nghệ, nước cốt gấc, lá dứa hay bột quế để vừa tạo màu đẹp, vừa bổ sung thêm chất chống oxy hóa cho cơ thể.