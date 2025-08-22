5 loại gia vị và thảo mộc tốt cho bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Gan nhiễm mỡ không do rượu là một căn bệnh phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 25% dân số thế giới. Bệnh lý tiến triển âm thầm, triệu chứng bệnh rất mờ nhạt hoặc không có ở giai đoạn đầu và được xem là nguyên nhân phổ biến nhất gây tăng men gan.

Người bệnh gan nhiễm mỡ không chỉ chú trọng vào các món ăn chính mà còn phải chú ý đến các loại gia vị có tác dụng hỗ trợ chức năng gan. Có những loại gia vị và thảo mộc đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe gan, một số ít có thể đặc biệt hữu ích cho những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Cùng tìm hiểu một số loại gia vị và thảo mộc góp phần hỗ trợ và bảo vệ gan.

1. Nhân sâm giàu chất chống viêm

Nhân sâm được y học cổ truyền đánh giá là một chất chống viêm mạnh mẽ mang lại nhiều lợi ích cho gan. Nghiên cứu đã chứng minh rằng nhân sâm và tác dụng chống oxy hóa của nó có thể giúp bảo vệ gan, ngăn ngừa các tổn thương tiềm ẩn do virus, độc tố và rượu gây ra. Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng nhân sâm có thể cải thiện chức năng gan và chống viêm ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

2. Cây kế sữa có tác dụng với bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Kế sữa là một loại thảo mộc khá hiệu quả cho sức khỏe gan được sử dụng từ lâu đời ở các nước phương Tây. Kế sữa có tác dụng bảo vệ cao và đã được chứng minh là có tác dụng tích cực đối với các tình trạng như bệnh gan do rượu, viêm gan và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Cây kế sữa làm giảm tổn thương do các gốc tự do gây ra, góp phần bảo vệ hoặc chống lại bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Thường được sử dụng như một liệu pháp bổ sung bên cạnh thuốc men và các biện pháp can thiệp khác, kế sữa làm giảm tổn thương do các gốc tự do gây ra, có thể bảo vệ hoặc chống lại tổn thương gan. Nghiên cứu đã chứng minh rằng loại thảo mộc này có khả năng làm giảm viêm và tổn thương gan và giúp cải thiện chức năng gan.

3. Tỏi cải thiện sức khỏe gan

Nguyên liệu phổ biến trong hầu hết các căn bếp này rất tốt cho bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Nghiên cứu được công bố vào năm 2020 cho thấy bột tỏi có khả năng làm giảm đáng kể cholesterol LDL (xấu), triglyceride và mức độ tích tụ mỡ gan. Nghiên cứu này cho thấy, với các biện pháp can thiệp khác như giảm cân và hoạt động thể chất, bệnh nhân NAFLD có thể cải thiện sức khỏe gan.

Các nghiên cứu bổ sung, chẳng hạn như nghiên cứu năm 2019, chứng minh rằng tỏi sống cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc NAFLD. Ăn tỏi sống 7 lần trở lên mỗi tuần có thể giúp giảm tới 29% nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

4. Trà xanh hỗ trợ điều trị bệnh gan

Trà xanh về mặt kỹ thuật không phải là một loại thảo mộc hay gia vị nhưng loại trà quen thuộc này rất tốt cho sức khỏe ở nhiều khía cạnh nhờ catechin. Có 4 loại catechin chính trong trà xanh, trong đó một loại đặc biệt gọi là epigallocatechin-3-gallate (hay EGCG) đặc biệt tốt cho gan.

Một số nghiên cứu tập trung vào chiết xuất trà xanh cho thấy nó có tiềm năng hỗ trợ điều trị bệnh gan. Một nghiên cứu đã chứng minh rằng uống 0,5 g chiết xuất trà xanh mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể các dấu hiệu tổn thương gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Một nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng cùng một lượng chiết xuất trà xanh giúp cải thiện các dấu hiệu tổn thương gan và các dấu hiệu viêm ở những người tham gia mắc bệnh NAFLD.

Uống trà xanh đều đặn đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ gan khỏi các bệnh lý khác nhau, như viêm gan, gan nhiễm mỡ không do rượu.

5. Cam thảo giúp bảo vệ gan

Cam thảo, còn gọi là rễ cam thảo, đã được chứng minh là có đặc tính chống viêm và bảo vệ gan. Được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền ở phương Đông, cam thảo dưới dạng thảo mộc hoặc chiết xuất có thể mang lại tác dụng có lợi cho những người mắc bệnh gan.

Một nghiên cứu đã chứng minh rằng những người tham gia mắc bệnh gan nhiễm mỡ sử dụng 2 g chiết xuất rễ cam thảo mỗi ngày đã thấy giảm đáng kể nồng độ ALT và AST (hai dấu hiệu tổn thương gan). Một nghiên cứu nhỏ khác cho thấy các sản phẩm cam thảo có thể bảo vệ chống lại một số loại tổn thương gan.

Ở một mức độ nào đó, gan có thể tự sửa chữa, vì vậy chuyển sang một lối sống lành mạnh sẽ giúp ích trong việc phòng và ngăn chặn bệnh. Cách tốt nhất để điều trị và phòng ngừa gan nhiễm mỡ không do rượu là thông qua các lựa chọn lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng và tập thể dục thường xuyên. Khi muốn sử dụng các phương pháp thảo dược để cải thiện sức khỏe gan, điều quan trọng là cần phải trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ chất bổ sung thảo dược nào. Tự ý sử dụng có thể dẫn đến rủi ro cho sức khỏe.