Dùng nồi cơm điện bong lớp chống dính có độc hại, gây ung thư không?

Hiện nay, hầu hết các sản phẩm nồi cơm điện đều sử dụng chất chống dính teflon. Teflon là một chất trơ, không phản ứng với cơm trong nồi khi nấu. Lớp teflon sẽ bắt đầu hư hỏng khi đun nóng từ 230 đến 260 độ C và phân hủy khi đạt trên 350 độ C.

Theo một nghiên cứu của Đại học Newcastle và Đại học Flinders (Australia), chỉ một vết xước nhỏ trên lớp chống dính có thể giải phóng khoảng 9.100 hạt nhựa trong quá trình nấu. Nếu lớp chống dính bị hỏng, kích thước từ vài milimet trở lên, sẽ giải phóng 2,3 triệu hạt vi nhựa, nhựa nano và có khả năng xâm nhập vào thực phẩm

Khi lõi nồi cơm bị trầy xước, lớp phủ teflon sẽ bong ra, lẫn vào cơm. Tuy nhiên, nhiệt độ tối đa của nồi cơm điện là 100 độ C, cao hơn mức nhiệt này nồi sẽ tự tắt hoặc giữ ấm. Do đó, khi nấu cơm (100 độ C) teflon không phân hủy.

Bên cạnh đó, theo nhiều nghiên cứu, teflon được xem là một chất khó hấp thụ, nếu đi vào cơ thể người cũng sẽ bị đào thải ra. Vì vậy, bạn có thể yên tâm rằng, cho dù lỡ ăn phải một chút chất chống dính của nồi cơm, chúng cũng sẽ bị loại khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa, hoàn toàn không tích tụ lại.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nồi cơm điện bị bong lớp chống dính không gây hại. Phần độc hại lại chính là lớp keo để gắn chất teflon với lòng nồi nhôm. Chất này dễ bị phân hủy khi tương tác với nhiệt độ cao, về lâu dài sẽ tạo nên các chất nguy hại cho cơ thể con người khi được đun nóng. Nếu thường xuyên sử dụng nồi cơm điện bị bong lớp chống dính, lớp keo sẽ cùng thực phẩm đi vào cơ thể, sức khỏe của người sử dụng vì thế cũng bị ảnh hưởng.

Nếu nồi cơm điện nhà bạn là sản phẩm của một thương hiệu uy tín và thuộc dòng chống dính tốt, khi lòng nồi bị trầy xước ít, bạn không cần quá lo lắng. Khi đó, việc bạn cần làm là tráng lại lớp chống dính cho nồi cơm và tiếp tục sử dụng.

Để tránh tác hại của nồi cơm điện bong lớp chống dính, trong trường hợp lòng nồi cơm điện bị tróc quá nhiều khiến cơm nấu bị dính vào nồi, gây cháy, khê hoặc gây khó khăn cho việc lau chùi, vệ sinh, hãy xem xét việc mua một chiếc nồi cơm mới, chính hãng, chất lượng tốt để thay thế.

Mẹo sử dụng nồi cơm điện hiệu quả, bền lâu

- Lau khô xung quanh bên ngoài lòng nồi

Bạn nên dùng khăn sạch để lau khô xung quanh phía bên ngoài lòng nồi trước khi đặt vào bên trong nồi cơm để nấu. Thao tác này sẽ giúp tránh được tình trạng nước (đọng bên ngoài lòng nồi) bị bốc hơi, tạo nên những vết cháy sém làm cho vỏ lòng nồi bị đen và ảnh hưởng đến độ bền của mâm nhiệt.

- Dùng cả 2 tay khi đặt lòng nồi vào nồi nấu

Bạn nên dùng cả 2 tay để đặt lòng nồi vào bên trong nồi cơm, đồng thời xoay nhẹ để đáy nồi tiếp xúc đều với bộ phận rơ le. Cách làm này sẽ hạn chế gây tổn hại đến rơ le nhiệt và giúp cơm chín đều, thơm ngon, không lo bị sống.

- Thường xuyên vệ sinh nồi cơm điện

Nồi cơm điện được sử dụng thường xuyên nên sau khi sử dụng xong thì bạn cần vệ sinh thật kỹ các bộ phận như: lòng nồi, vỏ ngoài nồi cơm, van thoát hơi và khay hứng nước thừa (nếu có),… để loại bỏ kịp thời các cặn bẩn. Điều này vừa tránh vi khuẩn sinh sôi và gây hại cho cơ thể vừa giúp kéo dài tuổi thọ cho nồi cơm điện.

- Đóng chặt nắp nồi khi nấu

Bạn nên đóng chặt nắp nồi trước khi nhấn nút nấu cơm để giúp cơm chín đều đồng thời đảm bảo các thành viên trong gia đình không bị bỏng vì hơi nước có thể thoát mạnh ra ngoài trong quá trình nấu.

- Hạn chế vo gạo trong lòng nồi

Bạn nên hạn chế vo gạo trực tiếp trong lòng nồi vì lớp phủ chống dính trên nồi có thể bị trầy xước trong quá trình vo gạo, ảnh hưởng đến chất lượng cơm nấu cũng như giảm tuổi thọ của lòng nồi cơm điện.

- Tránh nấu món ăn có tính axit hoặc kiềm

Hầu hết chất liệu lòng nồi được làm bằng hợp kim nhôm có phủ lớp chống dính. Vì thế, nếu bạn thường xuyên nấu các món ăn có tính kiềm hoặc axit sẽ khiến cho lòng nồi dễ bị bào mòn, thậm chí tạo ra một số hợp chất gây hại cho sức khỏe khi thấm vào cơm và đi vào cơ thể.

- Nấu trên các loại bếp khác

Lòng nồi cơm chỉ sử dụng trong nồi cơm điện, bạn không nên dùng lòng nồi để nấu trên các loại bếp khác như bếp hồng ngoại, bếp ga, bếp than, bếp điện từ,… Vì điều này sẽ khiến cho lòng nồi bị biến dạng và giảm tuổi thọ, nhất là ảnh hưởng đến chất lượng cơm khi bạn nấu trong những lần tiếp theo.

Những điều cần tránh khi sử dụng nồi cơm điện

- Không tự ý tháo lắp và thay đổi linh kiện của nồi: Để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến chất lượng cơm nấu và độ bền sản phẩm khi dùng linh kiện không tương thích hoặc hàng kém chất lượng.

- Không vệ sinh lòng nồi bằng các vật cứng: Tránh dùng đồ rửa bát làm bằng các vật liệu thép, kim loại và dùng lực mạnh để vệ sinh lòng nồi vì dễ làm trầy lớp chống dính.

- Không đặt nồi ở sàn ướt: Với thiết bị điện gia dụng nói chung và nồi cơm điện nói riêng, bạn không nên đặt ở những nơi ẩm ướt và trên sàn ướt để giảm thiểu các vấn đề liên quan đến chập điện cũng như các sự cố khác về điện.

- Sử dụng điện áp theo khuyến nghị của nhà sản xuất: Bạn nên tham khảo kĩ và chỉ nên sử dụng điện áp theo đúng quy định của nhà sản xuất. Ngoài ra, người dùng còn được khuyến nghị nên sử dụng ổ điện riêng cho nồi cơm điện.

- Không rửa thân nồi trực tiếp với nước: Phần thân nồi gồm có bộ phận rơ le và mâm nhiệt, nếu rửa trực tiếp với nước sẽ làm hỏng các bộ phận này, giảm tuổi thọ sản phẩm và có thể gây nguy hiểm cho người dùng khi nấu cơm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]