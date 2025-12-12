Những góc sống ảo Giáng sinh 2025 gây sốt ở Hà Nội, TP.HCM

Không khí lễ hội rực rỡ của mùa Giáng sinh 2025 đang bao trùm khắp mọi nẻo đường với ánh đèn lung linh, sắc đỏ xanh đặc trưng và những hoạt động vui chơi tấp nập. Hà Nội và TP.HCM có những không gian trang trí công phu, tạo nên hàng loạt điểm check-in mà giới trẻ đổ xô đến từ sáng đến tối muộn.

Từ nhà thờ, phố đi bộ, trung tâm thương mại đến các khu phố người Hoa hay quán cafe, đâu đâu cũng thấy những concept độc đáo cho mùa lễ hội như rừng cổ tích, kẹo ngọt, ánh sáng mô phỏng Bắc Âu, gấu bông khổ lớn, phong cách tối giản ấm cúng…

Những góc sống ảo Giáng sinh gây sốt ở Hà Nội

Dưới đây là danh sách những địa điểm sống ảo Giáng sinh hot nhất năm 2025 tại Hà Nội.

Nhà thờ Lớn Hà Nội

Nhà thờ Lớn Hà Nội từ lâu đã là biểu tượng mỗi mùa Giáng sinh, và năm 2025 lại tiếp tục khẳng định vị thế “điểm check-in quốc dân”. Ngay từ đầu tháng 12, toàn bộ khu vực phía trước nhà thờ đã được trang trí bằng hệ thống đèn vàng ấm, cây thông khổng lồ và tiểu cảnh máng cỏ.

Hàng dài người xếp hàng để chụp ảnh, đặc biệt là các bạn trẻ và du khách nước ngoài muốn lưu giữ khoảnh khắc mùa lễ hội giữa lòng Hà Nội. Ngoài Nhà thờ Lớn thì nhà thờ Cửa Bắc hay nhà thờ Hàm Long cũng trang trí rực rỡ, được nhiều bạn trẻ lựa chọn đến check in sống ảo.

Nhà thờ Lớn được trang trí lung linh bằng hệ thống đèn vàng ấm, cây thông khổng lồ. (Ảnh: Vương Lộc)

Phố Hàng Mã

Hàng Mã là trung tâm bán đồ trang trí lễ hội lớn nhất Hà Nội. Mùa Giáng sinh năm nay, phố Hàng Mã tiếp tục khoác lên mình tấm áo lung linh với rất nhiều cửa hàng đầy ắp vòng nguyệt quế, đèn led, tượng tuần lộc, cây thông mini và các phụ kiện decor phong cách châu Âu. Các tiểu cảnh được dựng ngay trước cửa hàng để phục vụ khách đến chụp ảnh, tạo nên không gian như một chợ Giáng sinh thu nhỏ.

Tổ hợp Block D6 Trung Tự

Block D6 Trung Tự vốn là khu tổ hợp mua sắm, ăn uống, nghệ thuật quen thuộc của giới trẻ, và dịp Giáng sinh 2025, khu vực này được đầu tư trang trí quy mô hơn. Con ngõ dài hơn 100m được phủ kín đèn led, mô hình cây thông mini đặt dọc hai bên, những dây đèn thả trần tạo cảm giác như bước vào đường hầm ánh sáng. Các quán cà phê, cửa hàng thời trang trong tổ hợp đồng loạt thay decor Giáng sinh với gam màu đỏ xanh, tạo thành tuyến phố lễ hội độc đáo giữa lòng Hà Nội.

Không khí Giáng sinh rộn ràng khắp con ngõ nhỏ những ngày này. (Ảnh: Moo:d kafe)

Hệ thống quán cà phê trang trí Giáng sinh

Mùa Giáng sinh năm nay chứng kiến sự đầu tư mạnh mẽ của các quán cà phê Hà Nội. Chẳng hạn như À Cote Cafe (đường Âu Cơ) nổi bật với phong cách Giáng sinh đẹp như một ngôi làng nhỏ nơi Bắc Âu xa xôi. Miami Coffee (Duy Tân) trở thành điểm chụp ảnh được giới trẻ và dân văn phòng yêu thích.

All Day Coffee vẫn trung thành với concept Giáng sinh cổ điển với vòng nguyệt quế lớn, nến thơm và những bức tường gỗ tạo nên bầu không khí ấm cúng, sang trọng.

Các quán đều trang trí đồng bộ cả không gian trong và ngoài, giúp khách dễ dàng ghi lại những bức ảnh mang đậm hơi thở lễ hội.

Tại À Cote Cafe, Giáng Sinh đẹp như một ngôi làng nhỏ nơi Bắc Âu. (Ảnh: À Cote Cafe)

Các trung tâm thương mại

Hệ thống trung tâm thương mại tại Hà Nội như Vincom, AEON Mall, Lotte Mall... luôn là “điểm vàng” mỗi dịp Noel bởi không gian sang trọng và diện tích trang trí lớn. Năm nay, Lotte Mall Tây Hồ gây ấn tượng với cây thông khổng lồ đặt ngay quảng trường ngoài trời. Bên trong, hàng loạt tiểu cảnh và hộp quà khổng lồ trở thành nơi chụp ảnh yêu thích của gia đình.

Trước cửa trung tâm thương mại Lotte Center Hà Nội cũng mọc lên cây thông Noel khổng lồ, làm bừng sáng một góc phố. (Ảnh: Minh Đức)

Trong khi đó, The Linc ParkCity Hà Nội gây choáng ngợp với phong cách decor siêu xinh như vườn cổ tích, với chiếc cầu thang siêu lung linh ánh điện. Đặc biệt, mọi người được checkin miễn phí tại đây trong mùa Giáng sinh năm nay.

Vườn kẹo ngọt Ecopark

Năm 2025, “xứ sở thần tiên” được đặt tại quảng trường Marina Arc, phân khu Thuỷ Nguyên, với chủ đề ngôi làng kẹo ngọt. Không gian bao gồm: khu vườn bánh kẹo nhiều màu sắc, cây thông khổng lồ được phủ bằng vật liệu mô phỏng đường tuyết, hàng loạt quả bóng khí cầu lớn và cung đường ánh sáng bao quanh hồ, gồm hàng triệu bóng đèn led tạo nên khung cảnh rực rỡ vào ban đêm

Ecopark đặc biệt hấp dẫn trẻ nhỏ, khi các bé có thể trải nghiệm chuyến xe tuần lộc mini, tham gia lễ hội ánh sáng và chụp hình với ông già Noel xuất hiện vào cuối tuần. Với không gian rộng, thoáng và nhiều hoạt động, nơi đây là điểm check-in kiêm vui chơi lý tưởng cho cả gia đình trong mùa lễ hội.

Những góc sống ảo Giáng sinh gây sốt ở TP.HCM

Hãy cùng điểm qua những địa điểm checkin Giáng sinh đang gây sốt tại TP.HCM.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Nhà thờ Đức Bà là một trong những địa điểm được trang trí công phu nhất mùa Giáng sinh 2025. Dù còn ba tuần nữa mới đến Noel, khu vực này đã thu hút lượng lớn người dân và du khách bởi hệ thống ánh sáng gồm 1.000km dây đèn LED, gấp đôi năm trước. Từ 18h45 đến 23h mỗi ngày, toàn bộ mặt tiền nhà thờ được thắp sáng, kết hợp cùng các tiểu cảnh mô phỏng máng cỏ và ngôi làng Bethlehem khiến nơi đây trở nên lung linh như một màn trình diễn ánh sáng.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn tạo nên khung cảnh Giáng sinh rực rỡ giữa trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Các nhà thờ khác

Bên cạnh Nhà thờ Đức Bà, nhiều nhà thờ khác tại TP.HCM cũng gây sốt với phong cách trang trí riêng biệt. Nhà thờ Tân Định (Quận 3) tiếp tục phát huy vẻ đẹp “hồng rực rỡ”, phối hợp thêm dải đèn trắng chạy dọc tháp chuông, tạo nên khung hình nổi bật mỗi khi đêm xuống.

Nhà thờ Mạc Tỵ Nho với kiến trúc cổ kín đáo nhưng lại lôi cuốn giới trẻ bởi những tiểu cảnh đơn giản mà tinh tế, phù hợp phong cách chụp chân dung. Mỗi nhà thờ mang một dấu ấn riêng, góp phần đa dạng hoá lựa chọn check-in của người dân.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ luôn là điểm đến đông nhất mỗi dịp lễ và mùa Noel năm nay càng náo nhiệt hơn. Dọc hai bên phố, hàng chục tiểu cảnh Giáng sinh được dựng mới, từ ngôi làng tuyết, xe tuần lộc mô hình, đến vòng cung ánh sáng. Các cửa hàng, quán cà phê trên phố cũng đồng loạt thay “áo mới” để hòa chung không khí.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn là điểm đến nhộn nhịp mùa Noel. (Ảnh: Đại Việt)

Landmark 81

Landmark 81 gây chú ý mỗi năm bởi sự đầu tư chỉn chu và không gian rộng lớn. Dịp Noel 2025, tòa nhà tiếp tục tỏa sáng với hàng loạt tiểu cảnh bên trong và ngoài trời. Phong cách hiện đại, sang trọng giúp Landmark 81 trở thành điểm đến của các gia đình, giới trẻ và cả du khách nước ngoài.

Công viên Thỏ Trắng

Công viên Thỏ Trắng luôn được biết đến là khu vui chơi nhiều màu sắc và mùa Giáng sinh năm nay cũng không ngoại lệ. Những bạn trẻ thích phong cách dễ thương, vui nhộn thường chọn nơi đây để chụp bộ ảnh kỷ niệm mùa đông.

Nhà sách Phương Nam

Hệ thống nhà sách Phương Nam năm nay đầu tư trang trí ấm cúng hơn thường lệ như vòng nguyệt quế lớn ở cửa ra vào, không gian ánh sáng vàng nhẹ bên trong. Đây là điểm check-in phù hợp với người yêu thích phong cách dịu dàng, tinh tế. Nhiều bạn trẻ đến nhà sách không chỉ để chụp ảnh, mà còn để tận hưởng không gian thư giãn giữa mùa lễ hội nhộn nhịp.

Các trung tâm thương mại

Hệ thống trung tâm thương mại tại TP.HCM luôn nằm trong top điểm đến đông khách mỗi mùa Noel. Như Diamond Plaza (Bến Nghé) nổi bật với cây thông phong cách cổ điển, kết hợp mô hình mô phỏng lâu đài tuyết. Saigon Center chọn concept hiện đại với mô hình tuần lộc và ánh sáng sắc xanh. AEON Mall giữ phong cách thân thiện với trẻ nhỏ, có khu vực chụp ảnh gia đình, sân chơi mini và gian hàng quà tặng mùa Noel.

Khu vực phía trước Diamond Plaza được trang hoàng bắt mắt. (Ảnh: Báo Tin tức)

Từ các nhà thờ cổ kính, con phố nhộn nhịp, quán café ấm cúng đến những trung tâm thương mại hiện đại, mỗi địa điểm đều mang màu sắc riêng, góp phần thổi bừng sức sống vào mùa lễ cuối năm. Dù bạn là người thích phong cách nhẹ nhàng hay thích những không gian hoành tráng, chắc chắn sẽ tìm được nơi phù hợp để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa Giáng sinh này.