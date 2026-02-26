Vẻ đẹp hoang sơ, kiêu hãnh của Hòn Khoai

Cụm đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) được coi là “cánh cửa ngoài khơi” của cực Nam Tổ quốc, nằm ở phía Đông Nam mũi Cà Mau, cách đất liền khoảng 15km. Không lâu nữa, với cầu cảng, cầu vượt biển nối với đất liền, nơi đây sẽ thành điểm nhấn của sự phát triển hướng ra biển, tiến về phương Nam.

Hòn Khoai cùng các đảo vệ tinh Hòn Sao, Hòn Go, Hòn Đồi Mồi và Hòn Đá Lẻ tạo thành vành đai tự nhiên án ngữ biển Tây Nam. Nước biển nơi đây trong vắt, ánh lên sắc ngọc bích dưới nắng phương Nam.

Từ đất liền nhìn ra, Hòn Khoai nổi bật với màu xanh bạt ngàn của rừng nguyên sinh phủ kín. Những thân cây cổ thụ rễ bám chặt vào vách đá, vươn mình trước gió biển quanh năm lộng thổi. Cầu cảng Hòn Khoai cũng đang được xây dựng khẩn trương.

Mỗi khi bình minh lên, mặt trời từ từ nhô khỏi đường chân trời, nhuộm hồng cả một vùng trời biển, tạo nên khung cảnh vừa hùng tráng vừa thơ mộng. Hoàng hôn buông xuống lại mang theo gam màu cam đỏ rực rỡ.

Đến đây, người ta có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua tán rừng, tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá, cảm nhận mùi mặn mòi của biển và hơi ấm của nắng gió phương Nam. Mỗi bước chân trên đảo như chạm vào sự giao hòa giữa thiên nhiên và lịch sử.

Điểm nhấn đặc biệt trên đảo Hòn Khoai là ngọn hải đăng cổ kính - một trong những ngọn hải đăng lâu đời ở vùng biển phía Nam. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa là biển trời mênh mông, nơi sóng vỗ rì rào vào vách đá, kể câu chuyện về bao lớp người đã bám đảo giữ biển.

Không chỉ có thiên nhiên nguyên sơ, Hòn Khoai còn là “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trên đảo có lực lượng bộ đội ngày đêm canh giữ, bảo vệ vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc.

Hòn Khoai còn gắn liền với dấu mốc lịch sử hào hùng khi nơi đây từng diễn ra cuộc khởi nghĩa do thầy giáo Phan Ngọc Hiển lãnh đạo năm 1940. Dấu tích ấy khiến hòn đảo không chỉ đẹp mà còn thiêng liêng, nhắc nhớ về truyền thống đấu tranh bất khuất của quân và dân vùng cực Nam.