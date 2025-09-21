2 món bánh dân dã cứ về quê là Hồ Ngọc Hà 'nhắm mắt ăn luôn'

Từng đi khắp thế giới, Hồ Ngọc Hà vẫn luôn giữ khẩu vị tuổi thơ, đam mê các món ăn quê nhà. Nhân dịp về quê tham gia chương trình Lời tri ân "Dòng sông hoa lửa", bà mẹ ba con tranh thủ thưởng thức nhiều món ngon địa phương cho thỏa cơn thèm, trong đó không thể thiếu hai món bánh khoái khẩu.

1. Bánh bột lọc

Bánh bột lọc là một trong những món ăn đặc sản của Quảng Bình (trước sáp nhập), được làm từ bột sắn tươi dai trong, nhân tôm, thịt, mộc nhĩ(hoặc măng tươi ăn kèm nước chấm đậm đà vị cay ngọt của địa phương. Loại bánh lọc được lòng bà xã Kim Lý là loại không gói lá, còn được gọi là bánh bột lọc trần. Khi ăn, Hà Hồ thêm mỡ hành, hành phi, nước mắm ớt cho đậm đà. Vỏ bánh dai dai, dày dặn, nhân đậm đà, quyện vị tôm và thịt.

Ngoài loại bánh lọc trần, nơi đây còn có loại bánh lọc gói lá. Về cơ bản không khác nhau, chỉ khác là bánh loại này gói trong lá chuối, khi hấp lên sẽ có mùi thơm đặc trưng. Phần nhân có thể có biến thể nhiều nguyên liệu nhưng luôn có tôm và thịt lợn.

Ngoài bánh lọc truyền thống, ngày nay thực khách có thể thưởng thức thêm bánh lọc chiên, có phần vỏ ngoài giòn, bên trong vẫn dai, mềm, lạ miệng.

2. Bánh bèo

Thay vì ăn bữa sáng healthy với thành phần chính là các loại trái cây, sữa chua, granola như thường ngày, khi về quê, bà mẹ ba con thưởng thức món bánh bèo dân dã. Dù biết đây là món có thành phần chính là tinh bột song Hà Hồ không kiêng khem hà khắc. Cô đùa vui rằng: "Kệ, mình nhắm mắt ăn luôn".

Bánh bèo là món ăn giá rẻ, có thể ăn sáng, ăn nhẹ xế chiều. Bánh được bán theo đĩa, mỗi suất 10 - 20 chiếc hình tròn, trắng tinh, mỏng manh bày ngay ngắn, rắc bên trên một ít tôm chấy và tóp mỡ. Khi ăn, rưới nước mắm đều trên bánh, dùng thìa thưởng thức. Bánh bèo có vị mát của bột bánh, vị thơm bùi, mằn mặn của tôm, vị giòn tan của tóp mỡ, kèm nước mắm cay tê tê đặc trưng của ẩm thực miền Trung.

Đồng Hới là thành phố biển, nổi tiếng với đặc sản tôm nên bánh bèo nơi đây thường có phần vỏ mỏng hơn các vùng khác, luôn có lớp tôm chấy đầy đặn, rõ vị. Tôm chấy được làm từ tôm biển tươi, luộc, bóc vỏ, giã nhỏ và xào với gia vị cho thấm, ăn tới đâu, rắc tới đó.

Hồ Ngọc Hà tại đồi cát Quang Phú, Quảng Bình (cũ).

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị). Cô khởi đầu trong showbiz bằng công việc người mẫu, sau đó chuyển sang ca hát. Ca sĩ kết hôn Kim Lý - nam diễn viên sinh năm 1983, có bố người Việt và mẹ người Thụy Điển. Năm 2020, họ đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên là Leon và Lisa.