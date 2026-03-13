Vì sao không nên dùng sữa tắm, dầu gội ở khách sạn?

Thay vì cung cấp các bộ dầu gội, sữa tắm mini của các thương hiệu cao cấp để tăng trải nghiệm cho du khách như trước đây, hiện nhiều khách sạn đã chuyển sang sử dụng bình lớn bằng sứ hay thủy tinh để bảo vệ môi trường và giảm chi phí. Những chai lớn này sẽ được làm đầy (tái nạp) khi khách dùng hết. Nhiều người đặt câu hỏi việc sử dụng những chai dạng này có an toàn hoặc hợp vệ sinh hay không?

Các loại đồ dùng trong nhà tắm khách sạn thường được nạp đầy sau khi khách dùng hết. Ảnh: packagingdive

Tiến sĩ Charles Gerba, giáo sư virus học tại Đại học Arizona (Mỹ), khuyến nghị nên thận trọng và khuyên du khách mang theo các chai đồ dùng cá nhân khi đi du lịch. Những chai lớn có thể nạp đầy lại trong phòng khách sạn thường sẽ bị mở nắp và những khách trước đó có thể vô tình hoặc cố ý cho bất kỳ thứ gì vào bên trong.

Ngay cả khi các chai được khóa lại và chỉ nhân viên buồng phòng mới có thể mở, việc sử dụng những đồ dùng chung vẫn không thực sự đảm bảo vệ sinh.

Ông Charles Gerba cảnh báo: "Vi khuẩn sẽ sinh sôi mạnh ở các bình đựng sữa tắm và dầu gội dạng tái nạp. Phần lớn các nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào xà phòng rửa tay, nhưng cũng đã có nghiên cứu về dầu gội, sữa tắm trong khách sạn. Và tất cả đều có vi khuẩn phát triển với số lượng lớn".

Những bình chứa có thể châm đầy này thường không được làm sạch kỹ giữa các lần sử dụng. Nhân viên dọn dẹp chỉ lau bên ngoài khi dọn phòng tắm. Việc các bình lớn này được đổ hết và vệ sinh thường xuyên rất khá hiếm.

Tiến sĩ Gerba giải thích thêm nhóm vi khuẩn hình que (coliform) gây nhiễm khuẩn, tiêu chảy và bệnh đường ruột có thể tồn tại trong xà phòng và tiếp tục sinh sôi. Chúng tôi nhận thấy khi các bình được châm thêm dung dịch mới, số lượng vi khuẩn tạm thời giảm vì trong đó có một số thành phần kháng khuẩn. Nhưng sau đó chúng nhanh chóng tăng trở lại.

Dường như các sản phẩm vệ sinh cá nhân dạng tái nạp sẽ còn tồn tại lâu. Các bang ở Mỹ đã ban hành quy định yêu cầu tất cả khách sạn sử dụng loại đồ dùng này. Bang California đi đầu khi cấm các sản phẩm vệ sinh cá nhân dùng một lần từ năm 2018, sau đó là Washington và đến cuối năm 2024, tất cả các khách sạn ở Mỹ có hơn 50 phòng đều phải tuân thủ điều này.

Vậy làm thế nào để đảm bảo vệ sinh? Cách tốt nhất để vừa đảm bảo môi trường bền vững, vừa an toàn cho bản thân là mang theo các chai đồ dùng vệ sinh có thể tái sử dụng khi đi du lịch. Khi đó, du khách sẽ biết chính xác bên trong có gì và mức độ vệ sinh ra sao, đồng thời cũng giúp yên tâm hơn.