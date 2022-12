Chiêm ngưỡng sập đá bằng ngọc nặng 15 tấn rao bán lên đến cả tỷ đồng

Khối sập đá ngọc Serpentine nguyên khối nặng 15 tấn thuộc sở hữu của anh Ngọc Anh (Văn Chấn, Yên Bái) được rao bán tại một hội chợ ở Hà Đông, Hà Nội với giá 1 tỷ đồng.

Theo anh Ngọc Anh, tấm phản bằng đá có màu xanh ngọc, dài 3,6m, rộng 2,2m và cao (dày) 68cm. Để vận chuyển chiếc sập đá này, anh cho biết đã phải sử dụng máy cẩu và vận chuyển thật nhẹ nhàng để tránh vỡ, ảnh hưởng tính thẩm mỹ của chiếc sập.

Chiếc sập đá ngọc này được cho là nặng đến 15 tấn.

Anh cho biết đá ngọc Serpentine được khai thác trên núi đá ở Suối Giàng, Văn Chấn (Yên Bái), đường đi vào rất khó khăn. “Nếu như chiếc sập này vào khoảng 2-3 năm về trước, nó sẽ có giá đến 2 tỷ đồng nhưng năm nay giá đã rẻ hơn, chỉ còn khoảng 1 tỷ đồng là tôi sẽ bán”, anh nói.

Sở dĩ giá chiếc sập này rẻ hơn những năm trước, anh lý giải giờ việc khai thác đá đã thuận tiện và dễ dàng hơn. Những năm trước, đá thường khai thác thủ công, còn hiện tại đã có sự can thiệp của máy móc nên dễ dàng hơn nhiều. Chính vì thế, giá sập cũng hạ nhiệt.

Trước sự độc đáo của chiếc sập đá ngọc, nhiều người đã hỏi mua và trả giá cao nhưng anh vẫn chưa đồng ý sang nhượng do chưa đạt được mức giá như mong muốn.

Chiếc sập này làm từ đá ngọc Serpentine nguyên khối.

Chủ nhân của tấm ngọc cũng cho biết ngoài đường vân đẹp, ngọc Serpentine còn được nhiều người ưa chuộng bởi ý nghĩa phong thủy mà nó mang lại. Theo đó, đá serpentine được xem như một vật mang đến sự bình yên, an lành và may mắn. Mặt khác, màu xanh của đá còn mang đến nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi điềm xấu. Nguồn năng lượng trong đá giúp bạn loại bỏ những cảm xúc tiêu cực; mở lòng, chủ động trò chuyện và thân thiện với mọi người hơn…

Vì vậy, loại đá này thường được chế tác thành đồ trang sức, bàn ghế, tỳ hưu, các bức tượng Phật, Bồ Tát… biểu tượng cho sự may mắn, an lành và sung túc. So với các loại đá ngọc khác, Serpentine có ưu điểm là bề mặt bóng đẹp, mịn, đường vân nổi mềm mại, màu sắc bắt mắt và hài hoà.

Cũng có khách hỏi mua mà anh chưa bán, vì họ trả giá chưa đúng mong muốn của anh.

Sập đá được nhiều người ưa chuộng vì ngoài mục đích trang trí, còn mang ý nghĩa phong thuỷ.

Theo tìm hiểu, đá ngọc Serpentine phân bố ở nhiều nước trên thế giới như Hy Lạp, Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc,… Ở Việt Nam, loại đá này phân bố chủ yếu ở Yên Bái, Gia Lai, Đăk Lăk. Màu của đá phần lớn là màu xanh: xanh nhạt, xanh lục đậm và vàng.

Serpentine được gọi theo tiếng La Tinh có nghĩa là “Con rắn”. Tên gọi đó bắt nguồn từ đặc điểm thường thấy của loại đá này là màu vàng phớt xanh lá cây hoặc xanh lục sẫm với những vết đặc trưng giống như da rắn.

Sở dĩ sập đá được ưa chuộng bởi chúng có nhiều công dụng khác nhau. Người dùng có thể nằm ngủ hoặc dùng để ngồi uống nước và đón tiếp khách đến nhà chơi. Sập đá có thể bày trong sân, trong sảnh. Hơn nữa, chúng dễ dàng làm vệ sinh và có tuổi thọ cao hơn so với sập gỗ.

Những chiếc sập đá trưng bày cũng mang vẻ đẹp quý phái, làm gia tăng vẻ đẹp, sự sang trọng cho ngôi nhà.

