Yamaha XSR900GP trình làng, sức mạnh khủng trong thiết kế đậm chất hoài cổ

Là dòng xe được ra mắt từ năm 2023 nhằm tôn vinh di sản đường đua của Yamaha, ở phiên bản 2026 vừa trình làng, XSR900GP được đưa tới bộ tem đặc biệt mang tên “Legend Yellow”, hay còn gọi là Intercolor, lấy cảm hứng từ chiếc xe đua huyền thoại YZR500 mà tay đua vĩ đại Kenny Roberts, người từng ba lần vô địch thế giới hạng 500cc hai thì, đã sử dụng trong những năm 1980.

XSR900GP là mẫu xe chủ lực trong dòng Sport Heritage của Yamaha - dòng sản phẩm được tạo ra để kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa tinh thần hoài cổ và công nghệ tiên tiến. Phiên bản 2026 vẫn dựa trên nền tảng của MT-09, nhưng phần thiết kế đã được tinh chỉnh để mang đậm hơi thở cổ điển. Từ bộ quây trước kiểu xe đua cổ, ống xả dáng retro cho đến mâm xe màu vàng kết hợp cùng bộ tem đen - vàng đặc trưng, tất cả đều gợi lại hình ảnh của những chiếc sportbike Yamaha vang bóng một thời.

Màu sơn Legend Yellow trên XSR900GP được xem là lời tri ân dành cho Kenny Roberts, khi Yamaha tái hiện họa tiết Speed Block - những khối sọc đen mang tính biểu tượng từng xuất hiện trên chiếc YZR500 trong quá khứ. Ngoài ra, Yamaha vẫn giữ lại tùy chọn màu Legend Red với tông đỏ - trắng đặc trưng của Marlboro Racing, mang đến cho người yêu xe hai lựa chọn mang đậm phong cách retro cổ điển nhưng vẫn đầy cá tính.

Trái tim của Yamaha XSR900GP 2026 là khối động cơ 3 xi-lanh thẳng hàng DOHC, dung tích 888cc, làm mát bằng dung dịch. Khối máy này sản sinh công suất tối đa 120 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 93 Nm tại 7.000 vòng/phút, đi kèm hộp số 6 cấp và khung nhôm trọng lượng nhẹ, giúp xe vừa mạnh mẽ vừa dễ kiểm soát. Sức mạnh của động cơ CP3 nổi tiếng được Yamaha tinh chỉnh để mang lại cảm giác lái hứng khởi nhưng vẫn mượt mà trong mọi dải tốc độ.

Mặc dù mang vẻ ngoài cổ điển, XSR900GP lại được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại. Xe sử dụng cụm đồng hồ màu TFT 5 inch, có thể hiển thị giao diện dạng đồng hồ kim cổ điển. Người lái có thể lựa chọn giữa 5 chế độ vận hành khác nhau, tùy theo điều kiện đường hoặc phong cách lái. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống sang số nhanh (Quick Shifter), phanh ABS, Cruise Control, cùng nhiều công nghệ hỗ trợ điện tử khác. Bộ quây trước (fairing) của xe được thiết kế theo phong cách xe đua thực thụ, sử dụng chốt beta-pin và khóa nhanh (Quick Fastener) để mang lại cảm giác chân thực như đang cầm lái một chiếc xe đua cổ điển.

XSR900GP có kích thước tổng thể 2.160 × 690 × 1.180 mm, chiều cao yên 835 mm và trọng lượng 200 kg. Xe được trang bị hệ thống phanh đĩa đôi phía trước và đĩa đơn phía sau, cùng bộ lốp trước 120/70ZR17 và lốp sau 180/55ZR17. Bình xăng dung tích 14 lít, với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 21,1 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC. Xe được sản xuất tại Nhật Bản, với giá bán công bố 1.430.000 Yên - khoảng 247 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.