Khó tin về kỷ lục một bình nhiên liệu dầu đi được gần 3.000km

Dù động cơ diesel đang trở thành chủ đề tranh cãi trong bối cảnh các quốc gia siết kiểm soát khí thải, thực tế cho thấy diesel vẫn vượt trội về hiệu suất tiêu hao nhiên liệu. Trường hợp tay đua Ba Lan Miko Marczyk đương kim vô địch Giải đua Rally châu Âu 2025 là minh chứng thuyết phục khi anh dùng chiếc Skoda Superb máy dầu để phá kỷ lục Guinness chạy xa nhất với một bình nhiên liệu.

Miko xuất phát từ Ba Lan, chạy qua Đức, Pháp rồi vòng lại qua Hà Lan, Bỉ và trở về Đức. Phần lớn quãng đường diễn ra trong thời tiết lạnh, có lúc chỉ 1°C. Anh duy trì tốc độ trung bình khoảng 80 km/h và sử dụng nhiên liệu diesel thông thường, không phải loại cao cấp. Kết quả tiêu thụ đạt 2,33 lít/100km, tương đương 2.831 km với đúng một bình 66 lít đủ để ghi tên vào sách Guinness thế giới.

Sau khi lập kỷ lục, Miko chia sẻ phương pháp lái giúp đạt mức tiêu hao cực thấp: lái xe khi đã nghỉ đủ giấc để duy trì sự ổn định, quan sát và dự đoán để hạn chế phanh gấp, tăng tốc nhẹ nhàng và ưu tiên chế độ Eco, tận dụng gió thuận trên đường dài và giữ tốc độ ổn định nhằm tối ưu hiệu suất. Anh nhấn mạnh việc duy trì áp suất lốp đúng chuẩn là yếu tố quyết định.

Chiếc Superb Diesel của Miko là xe sử dụng hằng ngày, đã lăn bánh khoảng 20.000 km trước khi lập kỷ lục. Xe dùng động cơ dầu I4, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 360 Nm, hộp số DSG 7 cấp và dẫn động cầu trước. Bình nhiên liệu tiêu chuẩn 66 lít được giữ nguyên. Hai tinh chỉnh duy nhất là lốp ma sát thấp đi kèm mâm 16 inch và bộ lò xo hạ gầm 15mm từ bản Sportline nhằm tối ưu khí động học.

Tay đua Ba Lan Miko Marczyk đương kim vô địch Giải đua Rally châu Âu 2025.

Miko tiết lộ anh có kế hoạch tái lập kỷ lục với mục tiêu phá mốc 3.000 km. Lần này, anh dự định sử dụng dầu diesel cao cấp và thay đổi cung đường để hạn chế đèo dốc cũng như vùng nhiệt độ thấp vốn là hai yếu tố làm tăng tiêu hao nhiên liệu.