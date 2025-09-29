Yamaha giới thiệu xe ga XMAX Connected TechMAX - đẳng cấp là đây!

Sự kiện ra mắt Yamaha XMAX Connected TechMAX được tổ chức tại Triển lãm Xe máy Indonesia (IMOS 2025), gây bất ngờ lớn trong cộng đồng yêu xe. Phiên bản mới mang đến nhiều tính năng hiện đại, màu sơn mới và cảm giác lái hoàn toàn vượt trội.

Điểm nổi bật nhất của XMAX TechMAX 2025 chính là hệ thống kính chắn gió chỉnh điện. Chỉ với nút bấm nằm ở tay lái bên trái, người dùng có thể điều chỉnh độ cao kính chắn gió lên đến 95 mm, giúp tối ưu hóa khả năng cản gió và mang lại sự thoải mái tối đa khi di chuyển trên nhiều địa hình và tốc độ khác nhau. Cụm đồng hồ được thiết kế lại với việc kết hợp đồng hồ tốc độ và màn hình TFT thành một khối hiển thị thống nhất, vừa dễ quan sát, vừa tăng tính hiện đại. Đặc biệt, màn hình mới sử dụng lớp phủ màu khói, tạo cảm giác cao cấp và sang trọng hơn.

Một tính năng an toàn mới được trang bị trên mẫu xe này là hệ thống đèn cảnh báo phanh gấp (ESS), tự động bật đèn khẩn cấp khi xe phanh gấp đột ngột. Đây là trang bị quan trọng giúp nâng cao độ an toàn cho người điều khiển, đặc biệt là trong điều kiện giao thông phức tạp.

XMAX TechMAX vẫn giữ được phong cách thiết kế sang trọng vốn có của dòng TechMAX với hàng loạt chi tiết cao cấp được nhập khẩu từ châu Âu. Yên xe được bọc da theo phong cách châu Âu từ MBK – thương hiệu nổi tiếng đến từ Pháp. Các chi tiết nhỏ như nắp ngăn chứa đồ cũng được bọc bằng vật liệu giả da, khâu chỉ màu vàng, tăng thêm vẻ tinh tế. Tay lái được thiết kế đặc biệt, có khắc logo TechMAX, đi kèm với bệ để chân bằng nhôm nguyên khối và logo TechMAX hai bên thân xe. Màu sơn chủ đạo cũng được thay đổi từ Magma Black sang Ceramic Grey – một màu sơn mới mang tính toàn cầu vừa được giới thiệu tại thị trường châu Âu.

Ngoài những điểm mới, mẫu xe vẫn giữ nguyên các trang bị cao cấp đã làm nên tên tuổi của XMAX. Xe sử dụng hệ thống đèn pha Full LED, chìa khóa thông minh Smart Key tích hợp chức năng tìm xe, cổng sạc điện tiện lợi. Xe cũng có hệ thống kết nối Y-Connect giữa xe và điện thoại, hệ thống kiểm soát độ bám đường (Traction Control), phanh ABS, cùng với cốp xe dưới yên có dung tích lên tới 44,9 lít kèm đèn chiếu sáng bên trong. Tư thế ngồi được thiết kế thoải mái với bệ để chân rộng rãi, tay lái có thể điều chỉnh linh hoạt và hệ thống giảm xóc cân bằng giữa trước và sau, mang lại cảm giác lái êm ái ngay cả trên những chặng đường dài.

Về sức mạnh, XMAX Connected TechMAX được trang bị khối động cơ Blue Core 250cc, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất tối đa 16,8 kW tại vòng tua 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 24,3 Nm tại 5.500 vòng/phút, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và vận hành ổn định khi đi xa. Bình xăng dung tích 13 lít giúp xe đáp ứng tốt cho những chuyến hành trình dài mà không cần dừng lại tiếp nhiên liệu thường xuyên.