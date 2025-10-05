Yamaha PG-1 2025 đội giá 2-3 triệu đồng, vừa về đại lý đã 'cháy hàng'

Chỉ sau chưa đầy nửa tháng ra mắt, Yamaha PG-1 2025 đã nhanh chóng trở thành mẫu xe số “hot” nhất thị trường. Khảo sát tại một số đại lý Yamaha ở Hà Nội cho thấy, phiên bản tiêu chuẩn PG-1 2025 có giá bán 31,5–32 triệu đồng, chỉ cao hơn giá niêm yết khoảng 500.000 – 1.000.000 đồng, do bản tiêu chuẩn không có sự khác biệt nào so với mẫu xe cũ.

Yamaha PG-1 2025 vừa về đại lý vào những ngày cuối tháng 9. Ảnh: Ngô Minh

Trong khi đó, bản cao cấp và giới hạn của Yamaha PG-1 2025 do có nhiều điểm nâng cấp "đáng tiền" là phanh ABS cùng đồng hồ LCD nên được một số đại lý chào bán với giá 36,5 triệu đồng và 37 triệu đồng.

So với giá niêm yết lần lượt là 34,464 triệu đồng và 34,855 triệu đồng, mức độ "chênh giá" của hai phiên bản này đang cao hơn từ 2-3 triệu đồng.

Thậm chí, tại một số đại lý, nếu muốn lấy xe ngay, khách có thể sẽ phải chấp nhận chi thêm 3-4 triệu đồng, phản ánh sức hút lớn của mẫu xe số phong cách underbone cá tính này.

Trao đổi với VietNamNet, Anh Lương Dũng - Giám đốc đại lý Yamaha Town Việt Nhật (Hà Nội) cho biết: "Thực tế, quyết định mua xe của khách hàng Hà Nội đang bị dao động bởi chính sách hạn chế xe máy xăng trong khu vực Vành đai 1. Nên dù mẫu xe này đang được ưa chuộng, chúng tôi cũng không bán chênh quá nhiều, chỉ cao hơn từ 1,5-2 triệu đồng với bản phanh ABS."

Yamaha PG-1 2025 được ra mắt tại Hà Nội vào ngày 14/9 vừa qua. Ảnh: Ngô Minh

Thực tế, tình trạng “kênh giá” không phải là mới đối với Yamaha PG-1. Ngay từ khi ra mắt cuối năm 2023, mẫu xe này từng bị thổi giá 1–3 triệu đồng, thậm chí có lúc lên tới 10 triệu đồng so với giá niêm yết.

Nguyên nhân của tình trạng này thường là do cầu lớn hơn cung và việc kênh giá của đại lý được cho là nhằm bù đắp chi phí với những mẫu xe khác đang phải giảm giá do bán chậm.

Dù vậy, xu hướng này thường chỉ diễn ra trong giai một vài tháng đầu mở bán, sau đó sẽ nhanh chóng quay về với giá bán niêm yết khi nguồn cung đã dồi dào hơn.

Trong dải sản phẩm của Yamaha hiện nay, khi mẫu xe côn tay Exciter không còn duy trì được sức mua như trước, PG-1 bất ngờ nổi lên như một hiện tượng trong phân khúc xe phổ thông khi có thiết kế naked underbone độc đáo, bụi bặm.

So với phiên bản cũ, Yamaha PG-1 2025 giữ nguyên kiểu dáng cá tính nhưng đã được bổ sung thêm trang bị phanh ABS, cụm đồng hồ LCD trên bản cao cấp và giới hạn.

Xe vẫn dùng động cơ xi-lanh đơn 115cc, làm mát bằng gió, công suất 8,8 mã lực, mô-men xoắn 9,5 Nm, kết hợp hộp số 4 cấp.

PG-1 được xem là mẫu xe hướng tới khách hàng chơi xe, muốn tìm kiếm một mẫu xe khác biệt so với phần còn lại nhưng có giá bán hợp lý.

Nhưng nhược điểm lớn nhất của mẫu xe này là vẫn sử dụng lốp có săm và loại bỏ cần khởi động.

Tại Việt Nam, với mức giá kể trên, Yamaha PG-1 hiện chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Honda CT125 – mẫu xe có phong cách tương tự hiện mới chỉ bán qua nhập khẩu tư nhân với giá hơn 100 triệu đồng, đắt hơn gấp nhiều lần so mẫu xe của Yamaha.