Honda ra mắt Shine Limited Edition – mô tô đường phố giá rẻ 24 triệu đồng

Honda Shine vốn là dòng xe máy đường phố rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ. Và với mục đích mở rộng dải sản phẩm xe máy phổ thông của mình mới đây hãng xe Nhật đã bổ sung thêm hai phiên bản cho khách hàng lựa chọn gồm Shine 125 Limited Edition.

Phiên bản Limited Edition vẫn giữ nguyên dáng vóc và nhận diện quen thuộc của dòng Shine, nhưng được tinh chỉnh bằng các chi tiết đồ họa mới mang tính chọn lọc, nhằm nâng cao cảm giác hoàn thiện tổng thể. Tông màu Pearl Siren Blue chủ đạo kết hợp cùng bộ mâm hợp kim hoàn thiện màu nâu pyrite tạo nên một diện mạo trưởng thành, lịch lãm hơn, hướng tới nhóm khách hàng sử dụng xe làm phương tiện di chuyển chính mỗi ngày.

Về sức mạnh, Honda Shine 125 Limited Edition tiếp tục sử dụng khối động cơ xy lanh đơn dung tích 123,94 cc, 4 thì, đạt chuẩn khí thải BS-VI, được tinh chỉnh để cân bằng giữa khả năng vận hành ổn định và hiệu quả nhiên liệu. Động cơ này cho công suất tối đa 7,93 kW (10,8 PS) tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 11 Nm tại 6.000 vòng/phút. Hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI quen thuộc của Honda giúp cải thiện độ mượt của phản hồi tay ga, đồng thời đảm bảo khả năng vận hành êm ái trong điều kiện giao thông đô thị. Xe được trang bị cả đề điện lẫn cần đạp, tăng tính tiện dụng trong nhiều tình huống sử dụng khác nhau.

Shine 125 Limited Edition có chiều dài 2.046 mm, rộng 741 mm và cao 1.116 mm, với chiều dài cơ sở 1.285 mm. Khoảng sáng gầm 162 mm đủ để xe di chuyển linh hoạt trên nhiều dạng mặt đường, trong khi trọng lượng không tải 113 kg giúp người lái dễ kiểm soát, đặc biệt phù hợp với người dùng phổ thông. Yên xe dài 651 mm, độ cao yên 791 mm, kết hợp cùng bình xăng dung tích 10,5 lít, mang đến sự thoải mái và khả năng đáp ứng tốt cho những chuyến đi hằng ngày lẫn hành trình dài mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên.

Shine 125 Limited Edition được bán tại thị trường Ấn Độ với mức giá 86.211 rupee - khoảng 24,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.