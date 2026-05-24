Ford hồi sinh dòng xe Fiesta và sắp ra mắt tại châu Âu

Ford đang lên kế hoạch “hồi sinh” tại thị trường châu Âu bằng loạt sản phẩm mới mang phong cách đậm chất thể thao và cá tính hơn, thay vì tiếp tục chạy đua giá với các hãng xe Trung Quốc như BYD. Trong nhiều năm qua, hoạt động của Ford tại châu Âu liên tục suy giảm sau khi hãng khai tử nhiều dòng xe quen thuộc như Fiesta và Focus để tập trung vào xe điện.

Tuy nhiên, chiến lược này chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng, đặc biệt khi các hãng Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng với những mẫu EV giá rẻ. Hãng xác nhận sẽ tung ra 5 mẫu xe mới tại châu Âu trước năm 2029, trong đó đáng chú ý nhất là sự trở lại của Ford Fiesta (hatchback điện cỡ nhỏ). Mẫu xe này sẽ sử dụng nền tảng AmpR Small và hệ truyền động từ Renault, tương tự mẫu Renault 5 mới.

Ford hồi sinh Fiesta và phát triển loạt xe mới để đấu với xe Trung Quốc tại thị trường châu Âu.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất là mẫu “Euro Bronco” - SUV mang cảm hứng từ Bronco Mỹ nhưng phát triển hoàn toàn riêng biệt cho thị trường châu Âu. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Valencia, Tây Ban Nha từ năm 2028 và có nhiều tùy chọn động cơ khác nhau.

Ford cũng đang phát triển thêm 2 mẫu crossover sử dụng nền tảng đa năng lượng, nhiều khả năng thay thế Puma và Ford Kuga. Các phiên bản hybrid và plug-in hybrid được cho là sẽ đóng vai trò chủ lực. Ford thừa nhận hãng khó có thể cạnh tranh trực diện về giá với các thương hiệu Trung Quốc. Thay vào đó, chiến lược mới tập trung vào cảm giác lái và cá tính thiết kế.

CEO Jim Farley nhiều lần nhấn mạnh Ford muốn mang chất “rally-bred” - DNA xe đua rally - lên các mẫu xe dân dụng mới. Ford châu Âu tin rằng di sản từ các mẫu xe như Ford Escort RS Cosworth, Focus WRC hay Fiesta WRC sẽ giúp hãng tạo khác biệt trước làn sóng xe điện ngày càng giống nhau trên thị trường.