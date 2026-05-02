2026 Honda Vision xuất hiện tại ‘trời Âu’, mang nhiều điểm hấp dẫn

Trong những năm gần đây, nhà sản xuất xe Honda đã có các nỗ lực tối ưu chi phí theo triết lý “Kiến trúc Thông minh”, thay thế khung thép ống truyền thống bằng khung thép tấm dập eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame).

Tại Đông Nam Á, loại khung eSAF xuất hiện trên nhiều mẫu xe, từ các dòng tay ga phổ thông như Beat, Scoopy, Genio đến các mẫu cao hơn như Stylo và Vario 160. Dù từng vướng tranh cãi về hiện tượng rỗ khung trong giai đoạn dịch bệnh, Honda đã cải tiến để khắc phục, giúp các mẫu xe dùng eSAF tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm bán chạy.

Không chỉ ở Đông Nam Á, eSAF còn được áp dụng trên các mẫu xe giá rẻ tại châu Âu, tiêu biểu là Honda Vision 110, mẫu xe vừa được tái thiết kế và màu sắc với phiên bản. Vision 110 thực chất là “anh em song sinh” với Honda Dio tại Nhật Bản và là hậu duệ của Honda Spacy 110, từng phổ biến ở Indonesia.

Về thiết kế, Vision 110 mang phong cách của dòng SH cao cấp với sàn phẳng, đèn pha đặt trên tay lái, yên dài cao đặc trưng và hệ thống treo bất đối xứng. Xe dùng bánh trước 16 inch và bánh sau 14 inch để tăng độ ổn định. Động cơ 109,5cc SOHC làm mát bằng không khí, tích hợp công nghệ eSP và phun xăng điện tử, cho công suất 6,4 kW và mô-men xoắn 9,0 Nm—gần tương đương Honda Beat. Xe cũng có hệ thống ISS và bộ đề ACG giúp khởi động êm ái.

Khác biệt đáng chú ý nằm ở trang bị: Vision 110 tiêu chuẩn có Smart Key, cổng sạc USB-C, bảng đồng hồ kết hợp analog và LCD, bình xăng 4,9 lít, mức tiêu thụ 54,5 km/lít (WMTC) và cốp 17,7 lít—lớn hơn đáng kể so với Beat. Cả hai đều dùng phanh CBS, nhưng cấu hình bánh xe của Vision thiên về ổn định đường dài, trong khi Beat ưu tiên linh hoạt đô thị.

Đáng chú ý, tại châu Âu Honda không gọi khung xe trên Vision là eSAF mà dùng tên “Pressed Steel Underbone”, dù thực chất vẫn là cùng một nền tảng như tại Việt Nam và Indonesia.