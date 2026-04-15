Xe máy không kiểm định khí thải bị phạt bao nhiêu tiền?

Quyết định số 13/2026 của Thủ tướng Chính phủ về quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ vừa ban hành ngày 02/04, thời điểm kiểm định khí thải xe máy trên toàn quốc như sau:

- Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/07/2027

- Các thành phố trực thuộc trung ương còn lại từ ngày 01/07/2028

- Các tỉnh còn lại từ ngày 01/07/2030; tùy theo tìnhh hình, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.

Mức quy chuẩn về khí thải cũng được quy định rõ ràng với từng loại xe và năm sản xuất.

Đáng chú ý, phương tiện xe máy khi lưu thông trong các khu vực được xác định là “vùng phát thải thấp” nhưng chưa được kiểm định khí thải sẽ bị xử phạt hành chính. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt áp dụng như sau:

"1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với cá nhân, từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của xe không đúng với chứng nhận đăng ký xe; b) Đưa phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc sử dụng giấy chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy không do cơ quan có thẩm quyền cấp."

Việc tuân thủ quy định kiểm định khí thải không chỉ giúp người dân tránh bị xử phạt mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị lớn.