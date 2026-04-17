Kia Seltos đời mới trình làng, có bản hybrid và dẫn động 4 bánh

Kia đã chính thức giới thiệu Seltos thế hệ thứ hai tại châu Âu, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của dòng SUV cỡ nhỏ này trong chiến lược điện hóa dài hạn. Không còn đơn thuần là một bản nâng cấp thiết kế hay tiện nghi, Seltos mới được định vị như một nhân tố tiên phong, mở ra cách tiếp cận khác biệt về vận hành trong phân khúc phổ thông.

Phiên bản dành cho thị trường châu Âu được phát triển riêng biệt so với cấu hình tại Hàn Quốc, nhằm tối ưu khả năng thích ứng với điều kiện giao thông và khí hậu đa dạng. Trọng tâm thay đổi nằm ở hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới, nơi Kia không chỉ hướng đến hiệu quả nhiên liệu mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm lái – yếu tố vốn ít được nhấn mạnh ở các mẫu xe điện hóa phổ thông trước đây.

Ở cấu hình tiêu chuẩn, Seltos Hybrid sử dụng động cơ xăng GDI 1.6L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 154 mã lực và dẫn động cầu trước. Thiết lập này phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị, mang lại phản hồi tăng tốc mượt mà, linh hoạt, đồng thời tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu mà không đánh đổi đáng kể về sức kéo.

Đáng chú ý hơn là phiên bản hybrid cao cấp với công suất 178 mã lực, lần đầu tiên được trang bị hệ dẫn động bốn bánh điện tử (e-AWD). Thay vì cơ cấu truyền động cơ khí truyền thống, hệ thống này sử dụng mô-tơ điện để phân bổ lực kéo đến từng bánh xe theo điều kiện vận hành thực tế. Nhờ đó, khả năng bám đường được cải thiện rõ rệt trong điều kiện trơn trượt hoặc địa hình phức tạp, đồng thời mang lại phản ứng vận hành nhanh và ổn định hơn so với các cấu hình dẫn động cầu trước vốn chiếm đa số trong phân khúc.

Không dừng lại ở hệ truyền động, Kia Seltos thế hệ mới còn tích hợp những công nghệ thường thấy trên xe thuần điện. Nổi bật là tính năng V2L (Vehicle-to-Load), cho phép sử dụng pin của xe để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài như laptop hay đồ cắm trại, biến chiếc SUV thành một nguồn năng lượng di động. Bên cạnh đó, chế độ Stay Mode giúp duy trì điều hòa và các tiện nghi trong cabin khi xe dừng mà không cần vận hành liên tục động cơ đốt trong.

Tại châu Âu, Kia đang thể hiện rõ định hướng ưu tiên các phiên bản điện hóa trong danh mục sản phẩm. Dù biến thể xăng 1.6L T-GDI công suất 180 mã lực vẫn dự kiến được sản xuất từ quý II/2026, trọng tâm thương mại sẽ xoay quanh các bản hybrid. Đặc biệt tại Anh, Seltos sẽ chỉ được phân phối dưới dạng hybrid, phản ánh xu hướng tiêu dùng và các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe.

Theo kế hoạch, các thông số chi tiết cùng giá bán của hai phiên bản hybrid sẽ được công bố vào quý III/2026. Với những thay đổi mang tính nền tảng, Kia Seltos thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tạo ra sức hút lớn nếu được đưa về các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.