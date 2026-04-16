Honda ra mắt xe ga NS150LA 2026, giá 61 triệu đồng

Honda NS150LA là mẫu tay ga mang phong cách retro thời trang, sở hữu những đường nét thiết kế gợi liên tưởng đến dòng Stylo. Ở phiên bản mới, xe được cập nhật thêm các màu sắc nhằm đáp ứng sở thích đa dạng của khách hàng.

Về tổng thể, NS150LA 2026 tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế kết hợp giữa cổ điển và cao cấp. Xe nổi bật với cụm đèn pha tròn đi kèm lưới chrome, phần thân sau bo cong mềm mại, đèn xi-nhan nhỏ gọn cùng bộ mâm mang phong cách hoài cổ. Yên xe thiết kế dày, phân tầng giúp tạo sự thoải mái cho người lái và hành khách phía sau, cùng việc thêu chỉ đỏ càng làm nổi bật về mặt thẩm mỹ.

Về sức mạnh, xe vẫn sử dụng khối động cơ dung tích 150cc, xi-lanh đơn, trục cam đơn SOHC, làm mát bằng dung dịch, vận hành trên nền tảng eSP+ 4 van. Động cơ này cho công suất tối đa 11,4 kW và mô-men xoắn cực đại đạt 14,4 Nm tại 6.500 vòng/phút, mức hiệu năng được đánh giá là nhỉnh hơn so với một số mẫu scooter retro trong cùng phân khúc.

NS150LA 2026 sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, màn hình TFT màu hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng T-Box, chìa khóa thông minh cùng chức năng định vị phương tiện. Ở phiên bản cao cấp, xe còn được tích hợp camera hành trình có thể điều khiển trực tiếp từ cụm công tắc trên tay lái.

Một số chi tiết thực dụng cũng được điều chỉnh nhằm tăng tính tiện lợi, như vị trí nắp bình xăng được bố trí lại ở khu vực sàn để chân phía trước. Xe sử dụng khung thép ống truyền thống thay vì khung eSAF, kết hợp cùng hệ thống giảm xóc sau đôi, khiến tổng khối lượng đạt khoảng 138 kg, cao hơn so với một số mẫu xe tay ga thời trang quen thuộc trên thị trường.

Honda NS150LA 2026 được bán tại thị trường Trung Quốc với mức giá 15.880 nhân dân tệ - khoảng 61 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.