KTM RC450 2026 “lột xác” với động cơ 2 xi-lanh, giá gây bất ngờ

Phiên bản RC450 2026 không chỉ đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mà là sự thay đổi mang tính chiến lược với việc sử dụng động cơ mới. Theo đó, mẫu mô tô này đã bỏ cấu hình động cơ xi-lanh đơn vốn quen thuộc, để chuyển sang sử dụng động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng hoàn toàn mới.

Cụ thể, mẫu xe được trang bị động cơ DOHC dung tích 449cc, làm mát bằng dung dịch, phát triển cùng CFMoto. Khối động cơ này sản sinh công suất khoảng 56 mã lực và mô-men xoắn 39 Nm, giúp RC450 trở thành một trong những mẫu sportbike 450cc mạnh mẽ nhất hiện nay. Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 195 km/h, trong khi trọng lượng dừng ở mức 168 kg, mang lại tỷ lệ hiệu năng trên trọng lượng khá ấn tượng.

Không chỉ nâng cấp về động cơ, KTM còn đầu tư đáng kể vào nền tảng khung gầm. RC450 2026 sử dụng khung sườn dạng lưới kết hợp với gắp sau đơn, chi tiết thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp, qua đó góp phần tạo nên diện mạo khác biệt so với phần còn lại của phân khúc. Hệ thống treo đến từ WP Suspension với phuộc trước USD và giảm xóc sau monoshock, trong khi hệ thống phanh trước gồm đĩa 320 mm đi kèm kẹp phanh radial 4 piston và ABS của Bosch, đảm bảo khả năng vận hành ổn định và an toàn.

Thiết kế của RC450 2026 cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt khi KTM áp dụng ngôn ngữ tạo hình sắc nét và hiện đại hơn, tiệm cận phong cách của các mẫu sportbike phân khối lớn trong cùng gia đình. Điểm nhấn đáng chú ý là bộ cánh gió phía trước, không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện tính khí động học, tạo nên hình ảnh đậm chất xe đua. Tổng thể, mẫu xe mang dáng vẻ hầm hố, cứng cáp và có phần “nghiêm túc” hơn so với các thế hệ trước.

Về công nghệ, RC450 2026 được trang bị cụm đồng hồ TFT màu hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, đi kèm các chế độ lái như Street, Sport và Rain. Hệ thống kiểm soát lực kéo theo góc nghiêng cũng xuất hiện, nâng cao khả năng kiểm soát trong nhiều điều kiện vận hành.

Tại Trung Quốc,RC450 2026 được niêm yết với mức giá 34.999 nhân dân tệ - khoảng 135 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.