Pin xe điện có thể sử dụng đến 10 năm

Tuổi thọ pin xe máy điện có thể được tính theo số năm, quãng đường di chuyển hoặc hoặc theo số "chu kỳ sạc". Trong đó, chu kỳ sạc là thước đo kỹ thuật phổ biến, dễ theo dõi, phản ánh rõ mức độ hao mòn của pin qua quá trình sử dụng và nạp lại năng lượng.

Các xác định chu kỳ sạc của xe máy điện

Một chu kỳ sạc được tính khi tổng lượng điện tiêu thụ tương đương 100% dung lượng pin. Ví dụ, nếu người dùng sạc từ 50% lên 100%, sau đó sử dụng xuống 50%, thì đó chỉ tương đương nửa chu kỳ, hai lần sạc như vậy mới được tính là một chu kỳ hoàn chỉnh. Vì vậy, một chu kỳ sạc không phải là một lần cắm sạc như nhiều người vẫn nghĩ. Qua đó, việc sạc khi pin chưa cạn không làm giảm tuổi thọ pin nhanh như nhiều người lo ngại, ngược lại còn giúp tối ưu tuổi thọ và hiệu suất của pin.

Tại Việt Nam, xe máy điện hiện sử dụng 2 loại pin chính gồm lithium-ion và lithium sắt phosphate (LFP). Pin lithium-ion có trọng lượng nhẹ, mật độ năng lượng cao và cho quãng đường di chuyển dài. Pin LFP là một dạng cải tiến của pin lithium-ion, sử dụng sắt phosphate (FePO4) ở cực dương giúp pin bền, an toàn, giá thành rẻ hơn, nhưng có mật độ năng lượng thấp hơn. Bên cạnh đó, một số ít xe đạp điện, xe máy điện giá rẻ sử dụng công nghệ axit chì, nhưng loại này không phổ biến. Thông tin về loại pin thường được các nhà sản xuất ghi rõ trên thông số sản phẩm. > Ưu, nhược điểm các loại pin xe điện" href="https://vnexpress.net/cac-yeu-to-quyet-dinh-thoi-diem-thay-the-pin-xe-dien-5062086-p2.html">>> Ưu, nhược điểm các loại pin xe điện

Tuổi thọ pin xe máy điện có thể được đánh giá thông qua số chu kỳ sạc. Mỗi loại pin được thiết kế với một số chu kỳ nhất định, dung lượng sẽ suy giảm dần. Theo Battery University, pin lithium-ion thông thường có tuổi thọ khoảng 800-1.500 chu kỳ sạc, trong khi pin LFP có thể đạt 2.000-5.000 chu kỳ. Sau khi vượt ngưỡng này, pin không ngừng hoạt động hoàn toàn, mà thường giảm xuống còn khoảng 70-80% dung lượng ban đầu, ảnh hưởng đến quãng đường di chuyển và hiệu suất vận hành. Từ số chu kỳ sạc, có thể ước tính tuổi thọ thực tế của pin. Nếu một xe máy điện được sạc trung bình một lần mỗi ngày, pin lithium-ion có thể sử dụng trong khoảng 3-5 năm, còn pin LFP có thể kéo dài từ 5-10 năm.

Khối pin lithium-ion của xe máy điện Honda. Ảnh: Hồ Tân

Dấu hiệu nhận biết và chi phí thay pin

Người dùng có thể nhận biết thời điểm cần thay pin xe máy điện thông qua những dấu hiệu rõ ràng trong quá trình sử dụng. Phổ biến nhất là quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc giảm đáng kể so với ban đầu, dù điều kiện vận hành không thay đổi. Bên cạnh đó, pin tụt nhanh, thời gian sạc kéo dài bất thường hoặc xe vận hành yếu, tăng tốc kém cũng cho thấy dung lượng pin đã suy giảm.

Trong một số trường hợp, pin có thể nóng lên bất thường, phồng hoặc xuất hiện cảnh báo lỗi trên bảng điều khiển. Khi dung lượng pin giảm xuống khoảng 70-80% so với ban đầu, người dùng nên cân nhắc thay thế để đảm bảo hiệu suất, an toàn và trải nghiệm vận hành ổn định.

Chi phí thay pin phụ thuộc nhiều vào dung lượng, công nghệ và hãng sản xuất, thông thường sẽ tương đương khoảng 30-50% giá trị của xe. Ví dụ như pin lithium-ion của mẫu Honda ICON e: dung lượng 1,47 kWh là 10 triệu đồng, còn khối pin VinFast LFP 1,5 kWh cho các xe sử dụng công nghệ hoán đổi pin là khoảng 5,5 triệu đồng.

Thời gian thay pin sớm hay muộn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đầu tiên là thói quen sạc của người dùng. Việc sử dụng sạc nhanh thường xuyên, hay để pin cạn rồi mới sạc có thể làm tăng tốc độ suy giảm pin do nhiệt độ và dòng điện cao. Ngược lại, duy trì mức pin trong khoảng 20-80% giúp kéo dài tuổi thọ và đảm bảo hiệu suất ổn định.

Nhiệt độ môi trường cũng đóng vai trò quan trọng. Pin xe điện hoạt động trong điều kiện khí hậu quá nóng sẽ xuống cấp nhanh hơn. Đây là yếu tố đáng lưu ý tại các quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, nơi nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến hiệu suất nếu xe không được trang bị hệ thống quản lý nhiệt hiệu quả. Ngoài ra, cách vận hành phương tiện cũng tác động đáng kể đến độ bền của pin, ví dụ như việc tăng tốc đột ngột, chở nặng hoặc thường xuyên để pin cạn kiệt có thể khiến pin suy giảm nhanh hơn.

Mô hình đổi pin loại bỏ nỗi lo 'chai' pin

Một trạm đổi pin cho xe máy điện của Selex ở Hà Nội. Ảnh: Selex Motor

Hiện nay, tại Việt Nam, mô hình đổi pin đang ngày càng phổ biến, giúp giảm bớt nỗi lo về tuổi thọ pin của người dùng xe máy điện. Nhiều hãng đã triển khai hệ sinh thái này, trong đó có Honda, Yamaha, Selex Motors và VinFast. Với cách này, người dùng chỉ cần đổi pin tại các trạm chuyên dụng thay vì sạc truyền thống, đồng thời không phải quá quan tâm đến độ bền của từng bộ pin.

Nhà sản xuất sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, bảo trì và thay thế những khối pin xuống cấp, không còn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhờ đó, trải nghiệm sử dụng trở nên thuận tiện hơn, chi phí được tối ưu và rủi ro về an toàn cũng được giảm thiểu.