Từ tháng 5/2026 học lái xe bắt buộc xem clip TNGT trước khi sát hạch

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã hoàn thiện các video clip có thời lượng khoảng 15 phút, tập trung phản ánh hậu quả của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô và ô tô.

Các video này được xây dựng nhằm tác động trực tiếp đến nhận thức của người học lái xe thông qua hình ảnh thực tế, từ đó giúp họ hiểu rõ hơn về những hệ lụy nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản khi vi phạm quy định an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, việc tổ chức cho học viên xem các video clip này sẽ được áp dụng bắt buộc đối với các khóa sát hạch lái xe từ tháng 5/2026. Đây được xác định là một bước bổ sung trong quy trình đào tạo và sát hạch, không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kỹ năng điều khiển phương tiện hay kiến thức pháp luật, mà còn chú trọng đến yếu tố ý thức và trách nhiệm của người lái xe.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, thực tế cho thấy nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xuất phát từ tâm lý chủ quan, coi thường quy tắc an toàn. Việc cho học viên tiếp cận trực tiếp với các tình huống, hậu quả cụ thể được kỳ vọng sẽ tạo tác động mạnh, giúp thay đổi hành vi ngay từ giai đoạn đào tạo.

Ví dụ, qua các clip ghi lại cảnh va chạm do vượt đèn đỏ, đi sai làn hoặc sử dụng rượu bia khi lái xe, học viên có thể hình dung rõ mức độ nguy hiểm và hậu quả thực tế, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua lý thuyết khô khan.

Việc bổ sung nội dung này được xem là một phần trong tiến trình xây dựng văn hóa giao thông an toàn, trong đó người lái xe không chỉ nắm vững kỹ thuật mà còn phải có đạo đức và trách nhiệm tối thiểu khi tham gia giao thông.