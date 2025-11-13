Yamaha ra mắt xe máy điện Aerox E: Sẵn sàng "khuấy động" thị trường xe điện

Xe máy điện Yamaha Aerox E là dòng xe máy điện hoàn toàn mới được giới thiệu lần đầu tại thị trường Ấn Độ và hướng tới phân khúc xe điện có thiết kế maxi-scooter đặc trưng. Với thiết kế này, xe vừa linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố, lại rất thoải mái cho các chuyến đi ra ngoại ô.

Sự xuất hiện của Aerox E đặt dấu mốc cho bước phát triển hoàn toàn mới của Yamaha tại thị trường Ấn Độ (và cũng là trên toàn cầu) - phương tiện "xanh" và hiệu suất cao cho tương lai.

Yamaha Aerox E là chiếc xe điện đầu tiên của hãng mang phong cách maxi-scooter và là sự kết tinh hoàn hảo giữa ADN thiết kế đặc trưng của chiếc tay ga Aerox (hay NVX tại Việt Nam) cùng công nghệ hiện đại. Xe được trang bị động cơ điện cho công suất tối đa lên tới 9,4 kW và mômen xoắn cực đại lên tới 48Nm. Sức mạnh này giúp xe có được khả năng phản hồi tay ga nhạy cùng bứt tốc mạnh mẽ.

Mẫu xe này sử dụng bộ đôi pin 3 kWh với tổng công suất lên tới 6 kWh cho tổng quãng đường vận hành lên tới 106 km/lần sạc. Pin có thể tháo lắp dễ dàng, nhờ đó, người dùng có thể sạc pin linh hoạt. Aerox E có 3 chế độ lái là Eco (tiết kiệm năng lượng, Standard (tiêu chuẩn) và Power (hiệu năng cao), kèm theo tính năng Boost giúp tăng tốc mạnh mẽ và chế độ lùi giúp người điều khiển có thể dễ dàng ra vào bãi gửi xe.

Về thiết kế, Aerox E sử dụng ADN thiết kế thể thao và mạnh mẽ từ dòng tay ga Aerox 155. Yamaha gọi lối thiết kế này là "Heart-Shaking Speedster" (tạm dịch là "cỗ máy tốc độ khuấy động xúc cảm") được đặc trưng bởi kích thước tổng thể hầm hố, những đường nét thể thao, và tạo hình chữ X tại trung tâm mặt nạ trước.

Xe cũng được tích hợp những trang bị ấn tượng với hệ thống đèn pha LED kép cho cường độ sáng tốt và bền bỉ hơn, toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe cũng sử dụng công nghệ LED hiện đại. Xe được tích hợp cụm đồng hồ TFT 5 inch có tích hợp chức năng Y-Connect và có hỗ trợ điều hướng trực tiếp từ màn hình, kết nối smartphone để kiểm soát xe toàn diện từ vị trí cuối cùng, bãi gửi xe gần nhất, thời điểm cần bảo dưỡng.

Yamaha cũng đảm bảo Aerox E đem tới người sử dụng những trải nghiệm lái xe phấn khích tương tự những mẫu tay ga xăng khác với hàng loạt các trang bị ấn tượng. Xe được tích hợp hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau kèm ABS cho phía trước và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Ngoài ra, xe cũng sử dụng chìa khóa thông minh smartkey đem tới các trải nghiệm sử dụng ấn tượng cho người dùng.

Dự kiến Yamaha Aerox E sẽ chính thức "lên kệ" tại Ấn Độ vào quý I/2026, ngoài ra, hãng xe Nhật hiện cũng đang tiến hành xây dựng hệ thống trạm đổi pin tại các thành phố lớn tại Ấn Độ nhằm giúp người sử dụng có thể đổi pin thuận tiện.