Đổi xe xăng sang xe máy điện: 5 triệu đồng hỗ trợ đã đủ tạo cú hích chuyển đổi?

Chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho người dân đổi từ xe xăng sang xe máy điện của TP Hà Nội đang thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng. Đây là một nội dung quan trọng trong dự thảo Nghị quyết về một số chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch. Dự kiến, nghị quyết này sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét thông qua tại kỳ họp lần thứ 28, diễn ra từ ngày 26-28/11.

Trước đó, đầu tháng 10, giải pháp hỗ trợ tiền mặt cho người dân đổi sang xe máy điện cũng đã được đề xuất trong dự thảo Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM do Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo. Theo đó, hộ thường được trợ cấp 10% (tối đa 5 triệu đồng), hộ cận nghèo được cấp 80% (không quá 16 triệu đồng) và hộ nghèo được trợ cấp 100% (tối đa 20 triệu đồng) chi phí mua xe điện. Ngoài ra, người dân được giảm 50% lệ phí đăng ký, biển số và hỗ trợ lãi vay khi mua xe điện.

Cú hích khởi đầu cho quá trình chuyển đổi xanh

Với hai thành phố có lượng xe máy lớn nhất cả nước, việc đồng loạt đưa ra các gói hỗ trợ bằng tiền mặt được xem là cú hích quan trọng nhằm “kéo” người dân rời khỏi phương tiện chạy xăng, vốn là nguồn gây ô nhiễm không khí chính tại đô thị hiện nay.

Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, nhiều người dân Hà Nội tỏ ra hào hứng với thông tin hỗ trợ tiền mặt khi đổi sang xe máy điện. Một số người đang sử dụng xe cũ đã hơn 10 năm cho rằng mức hỗ trợ 5 triệu đồng là “không nhỏ”, nhất là với nhóm dân văn phòng, sinh viên hoặc những người dùng xe cho nhu cầu đi lại hằng ngày, quãng đường ngắn.

Hà Nội hiện có trên 7 triệu xe máy xăng, trong đó phần lớn là xe cũ trên 10 năm tuổi. Ảnh: Hoàng Hiệp

Chị Lê Thu Hà (Ngọc Hà, Hà Nội) cho biết, xe máy của chị đã chạy hơn 70.000 km, tiêu hao nhiều xăng và thường xuyên phải bảo dưỡng. “Nếu được hỗ trợ 5 triệu thì tôi nghĩ hoàn toàn có thể đổi sang xe điện, vì bản thân cũng muốn chuyển từ lâu nhưng còn lăn tăn chi phí,” chị nói.

Anh Nguyễn Văn Quân - tài xế công nghệ, chia sẻ: “Chạy dịch vụ chủ yếu trong phố, mỗi ngày chỉ vài chục km, xe điện hoàn toàn phù hợp. Nếu được trợ cấp ban đầu cộng với hỗ trợ lãi suất mua xe thì dễ xoay hơn, đỡ áp lực tài chính.”

Đáng chú ý, nhóm hộ nghèo và cận nghèo – đối tượng được hưởng hỗ trợ cao nhất, cho rằng chính sách này có tính nhân văn vì giúp họ sở hữu phương tiện di chuyển chi phí thấp, dễ bảo trì, đồng thời giảm áp lực môi trường. Trong bối cảnh giá xăng có nhiều biến động, xe điện trở thành lựa chọn kinh tế dài hạn cho nhiều gia đình.

Vẫn còn băn khoăn về hạ tầng

Bên cạnh sự đồng tình, không ít người vẫn còn băn khoăn về tính “hấp dẫn thực sự” của chính sách này. Nhiều ý kiến cho rằng, mức hỗ trợ 20% giá trị xe, tối đa 5 triệu đồng là khá cao, nhưng chưa đủ để tạo ra đột phá, nhất là khi mối lo lớn nhất của người dùng xe điện không chỉ là giá mua xe ban đầu mà còn là tầm hoạt động, độ bền pin, chi phí thay pin và hệ thống trạm sạc.

Anh Phạm Đức An (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng: “Xe máy điện thông thường hiện nay có giá từ 25-40 triệu đồng. Khi được hỗ trợ 5 triệu đồng giúp giảm gánh nặng đáng kể cho người dân mua xe, nhưng điều tôi lo ngại nhất vẫn là độ bền pin bởi dùng một thời gian phải thay pin giá vài triệu, dùng lâu dài chi phí vẫn cao.”

Nhiều người cũng tỏ ra băn khoăn về hạ tầng trạm sạc của các nhà chung cư, nhà trọ vốn rất phổ biến tại Hà Nội, khi mà xe máy điện chiếm số lượng rất lớn trong thời gian tới.

"Nếu chính sách này được thông qua thì sinh viên ngoại tỉnh như em cũng có thể được hỗ trợ tiền. Nhưng vấn đề là chủ nhà trọ hiện nay lại rất ngại khi nhận người thuê nhà dùng xe điện bởi phải nâng cấp hệ thống sạc, tiềm ẩn rủi ro chập cháy. Nếu có thể sạc nhanh ở bên ngoài hoặc đổi pin một cách dễ dàng sẽ giúp tính khả thi việc chuyển sang xe máy điện cao hơn", em Võ Thùy Chi - sinh viên năm 3 Đại học Hà Nội chia sẻ.

Hệ thống trạm sạc, trạm đổi pin xe máy điện rộng khắp là giải pháp cần tính toán ngay từ bây giờ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với VietNamNet, Nhà giáo ưu tú, GS.TS. Từ Sỹ Sùa - Giảng viên cao cấp ĐH Giao thông vận tải cho rằng, việc đưa ra cú hích hỗ trợ bằng tiền mặt vào thời điểm hiện nay là hợp lý, nhằm phá vỡ "sức ì" ngại chuyển đổi.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là dùng ngân sách hỗ trợ tiền mặt mà cần nhiều giải pháp hỗ trợ bủa vây như: Tăng cường hệ thống vận tải hành khách công cộng, tàu điện, xe buýt sử dụng năng lượng sạch, cùng với đó là các bãi gửi xe thuận lợi, giá rẻ. Đồng thời lồng ghép, kêu gọi các nhà sản xuất hỗ trợ người tiêu dùng trong việc chuyển đổi phương tiện và phủ rộng hệ thống trạm sạc...

“Mục tiêu là tốt, nhưng phương pháp thực hiện cần phải đồng bộ, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm. Nếu người dân thấy họ được lợi, đi lại thuận tiện họ sẽ tự nguyện làm theo” GS.TS Từ Sỹ Sùa nói.

Việc hỗ trợ tiền mặt sẽ tạo cú hích khởi đầu cho quá trình chuyển đổi xanh. Ảnh: Hoàng Hiệp

Các chuyên gia giao thông nhận định chính sách hỗ trợ tiền mặt chỉ là bước đầu. Điều người dân cần là một hệ sinh thái đồng bộ: hạ tầng sạc phủ rộng, quy chuẩn pin thống nhất, dịch vụ đổi pin nhanh, bảo vệ pin - chống cháy nổ, giá thay thế hợp lý...

Dù còn băn khoăn, đa số chuyên gia và người dân kỳ vọng nghị quyết sớm được thông qua để họ có thêm lựa chọn, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng xe xanh đang tăng tốc trên toàn cầu. Việc hỗ trợ người dân chuyển đổi không chỉ nhằm giảm ô nhiễm, mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái giao thông hiện đại, văn minh và bền vững.