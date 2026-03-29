Mô tô điện trang bị pin thể rắn, sạc 70% chỉ trong 9 phút

Sự kết hợp giữa Donut Lab và hãng xe Verge Motorcycles đã tạo nên một cột mốc mới cho ngành xe điện khi thử nghiệm thành công bộ pin rắn có tốc độ sạc nhanh gấp 3 lần so với các hệ thống hiện nay.

Khác với các thử nghiệm trước đây thường chỉ tập trung vào các cell pin đơn lẻ trong môi trường lý tưởng, Donut Lab đã tích hợp công nghệ pin rắn vào bộ pin 18 kWh của chiếc mô tô điện Verge TS Pro. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được thử nghiệm trên một phương tiện thực tế đang hoạt động, thay vì chỉ nằm trên bàn giấy.

Mô tô điện Verge TS Pro kết hợp cùng pin thể rắn của Donut Lab.

Đặc biệt, bộ pin này sử dụng hệ thống tản nhiệt bằng không khí thay vì các hệ thống làm mát bằng chất lỏng phức tạp. Điều này giúp thiết kế của xe trở nên tối giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất cực cao.

Trong thử nghiệm thực tế tại một trạm sạc công suất cao, bộ pin của Donut Lab đã duy trì công suất sạc đỉnh trên 100 kW. Kết quả thu được khiến giới công nghệ kinh ngạc:

- Sạc từ 10 - 50%: Chỉ mất khoảng 5 phút.

- Sạc từ 10 - 70%: Chỉ mất hơn 9 phút.

- Sạc đến 80%: Hoàn tất trong khoảng 12 phút.

CTO Ville Piippo của Donut Lab, chia sẻ: "Mật độ năng lượng cao của công nghệ này cho phép chúng tôi thiết kế các bộ pin linh hoạt, duy trì kích thước vật lý nhỏ gọn nhưng lại có dung lượng vượt trội, rất phù hợp cho những không gian hạn chế như trên xe mô tô".

CEO của Verge Motorcycles, Tuomo Lehtimäki, khẳng định công nghệ của Donut Lab là mảnh ghép hoàn hảo cho mục tiêu tạo ra chiếc moto điện sạc nhanh nhất thế giới. Với việc tốc độ sạc nhanh gấp 3 lần hệ thống cũ, người dùng Verge TS Pro sẽ có trải nghiệm liền mạch hơn, xóa bỏ rào cản về thời gian sạc pin vốn là điểm yếu cố hữu của xe điện.

Verge TS Pro.

Hiện tại, các kỹ sư đang tiếp tục tối ưu hóa hệ thống để nâng cao hơn nữa hiệu suất sạc trong các phiên bản thương mại sắp tới. Đây chắc chắn là một bước tiến quan trọng đưa pin rắn đến gần hơn với việc sản xuất hàng loạt.