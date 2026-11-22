Trong phân khúc xe số phổ thông, Honda Wave Alpha 110 tiếp tục được duy trì với định hướng tập trung vào những giá trị cốt lõi như khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm chi phí sử dụng và thiết kế gọn gàng, thực dụng.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.913 x 689 x 1.076 mm, chiều dài cơ sở 1.224 mm. Với khối lượng bản thân chỉ 96 kg, Wave Alpha thuộc nhóm xe có trọng lượng nhẹ trong phân khúc, thuận tiện khi di chuyển trong đô thị. Chiều cao yên 770 mm cùng khoảng sáng gầm 134 mm cũng giúp xe phù hợp với thể trạng của nhiều người Việt, kể cả những người có vóc dáng nhỏ.

Honda Wave Alpha sử dụng bộ lốp có săm với kích thước 70/90-17 ở bánh trước và 80/90-17 ở bánh sau. Đây là thông số phổ biến trên các dòng xe số, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm thay thế với chi phí hợp lý. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng giảm chấn thủy lực phía trước và lò xo trụ giảm chấn thủy lực phía sau, hướng đến sự bền bỉ và thuận tiện trong quá trình bảo dưỡng.

Về vận hành, Wave Alpha được trang bị động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích thực tế 109,2 cm³. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 6,12 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,44 Nm tại 5.500 vòng/phút. Theo công bố của Honda, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt 1,72 lít/100 km, một con số tương đối tiết kiệm trong phân khúc xe số phổ thông.

Động cơ kết hợp với hộp số cơ khí 4 cấp dạng số tròn, mang đến cách vận hành quen thuộc với người dùng xe số truyền thống. Xe sử dụng hệ thống khởi động điện, trong khi dung tích dầu nhớt là 0,8 lít khi thay dầu thông thường và 1,0 lít sau khi rã máy.

Ở khía cạnh tiện ích, Honda Wave Alpha sở hữu cụm đồng hồ hiển thị các thông số vận hành cùng hệ thống đèn báo, giúp người lái dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của xe. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước được thiết kế luôn bật khi xe vận hành. Ngoài ra, xe còn có ổ khóa đa năng 3 trong 1, tích hợp khóa điện, khóa cổ và khóa từ, đồng thời có khả năng chống rỉ sét.

Hiện tại, Honda Wave Alpha vẫn là mẫu xe có giá bán thấp nhất trong danh mục xe máy Honda được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, giá bán thực tế tại các đại lý có thể cao hơn mức đề xuất của hãng, tùy phiên bản và chính sách kinh doanh của từng cửa hàng.

Dưới đây là bảng giá Honda Wave Alpha cập nhật tháng 11/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Wave Alpha tiêu chuẩn 17,957,455 20,500,000 2,532,545 Wave Alpha đặc biệt 18,841,091 21,500,000 2,648,909 Wave Alpha cổ điển 19,037,455 23,500,000 4,552,545

Lưu ý: Mức giá trong bảng chỉ mang tính tham khảo. Giá bán thực tế có thể khác nhau giữa các đại lý và khu vực.