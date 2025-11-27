Xe điện Lambretta Elettra S trình làng: Đẹp tới từng cen-ti-met, đi 120 km/lần sạc

Nếu Vespa đại diện cho những mẫu xe ga Ý sang trọng và thanh lịch, thì Lambretta lại mang đến một góc nhìn khác, với tinh thần “nổi loạn” đặc trưng. Khi bước vào kỷ nguyên xe điện, cả hai thương hiệu đều theo đuổi chung một triết lý: giữ nguyên tinh hoa thiết kế truyền thống trong khi tích hợp những công nghệ hiện đại.

Tại triển lãm EICMA 2025 vừa qua, Lambretta đã trình làng mẫu xe máy điện mới mang tên Elettra S. Trùng tên với mẫu xe điện đầu tiên của Vespa, Lambretta Elettra S vẫn giữ nguyên dấu ấn thiết kế cổ điển đặc trưng, với bộ khung thép chắc chắn và phong cách đậm chất Ý.

Về sức mạnh, Elettra S được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu công suất định danh 4 kW, có thể đạt công suất tối đa 6 kW cùng mômen xoắn cực đại 100 Nm. Theo nhà sản xuất, sức mạnh này đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị, với khả năng tăng tốc từ 0 lên 40 km/h trong 10 giây và vận tốc tối đa 90 km/h. Xe có ba chế độ lái là Eco, Ride và Sport, được tối ưu hóa cho từng điều kiện di chuyển khác nhau.

Xe sử dụng pin lithium dung lượng 4,5 kWh, cho quãng đường vận hành tối đa khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Pin không thể tháo rời, do đó việc sạc được thực hiện trực tiếp trên xe. Thời gian sạc từ 0 – 100% là khoảng 6 giờ, trong khi sạc nhanh từ 20 – 80% chỉ mất 3 giờ. Dù những thông số này không quá nổi bật so với các mẫu xe điện hiện đại, nhưng lại phù hợp với triết lý “cổ điển” mà Lambretta theo đuổi.

Bên cạnh đó, Lambretta Elettra S vẫn giữ được khung thép truyền thống, đảm bảo độ chắc chắn và cân bằng khi vận hành. Xe nặng 131 kg, sử dụng rotuyn trước và giảm xóc lò xo đơn phía sau, mang lại sự ổn định trên các địa hình khác nhau. Thiết kế phía trước sắc sảo và hiện đại, trong khi phía sau mở rộng theo phong cách nở hậu đặc trưng của xe ga Ý. Hệ thống chiếu sáng Full LED và cụm đồng hồ TFT toàn phần giúp người dùng dễ dàng theo dõi các thông số vận hành.

Lambretta Elettra S dự kiến sẽ được bán ra tại thị trường châu Âu vào cuối năm 2026 với mức giá khoảng 6.500 euro, tương đương gần 197 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt.