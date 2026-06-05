Nguồn cung xe máy mới ra thị trường giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao trong tháng 5

Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố hôm nay 3/6, các doanh nghiệp trong nước đã xuất xưởng ước tính 378.900 chiếc xe máy mới trong tháng 5. Sản lượng này giảm nhẹ 0,8% so với tháng 4 (381.800 chiếc) nhưng vẫn ở mức cao, tăng tới 40,1% so với tháng 5/2025.

Tổng cộng trong 5 tháng đầu năm 2026, đã có 1.725.100 chiếc xe máy mới được các doanh nghiệp sản xuất trong nước đưa ra thị trường, tăng 36,0% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là sản lượng rất cao, cho thấy nguồn cung cho thị trường xe máy là khá dồi dào cho giai đoạn giữa năm.

Bên cạnh 5 thành viên của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm Honda, Yamaha, SYM, Piaggio và Suzuki, thị trường xe máy Việt Nam trong vài năm trở lại đây đang chứng kiến sự nổi lên mạnh mẽ của một thế hệ doanh nghiệp mới tập trung vào lĩnh vực xe máy điện.

Nguồn cung thị trường xe máy khá dồi dào trong giai đoạn giữa năm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nổi bật trong số đó có VinFast, Yadea, Pega, Selex Motors, Dat Bike hay Before All. Các doanh nghiệp này không chỉ liên tục giới thiệu sản phẩm mới mà còn đẩy mạnh đầu tư vào năng lực sản xuất, mở rộng hệ thống phân phối và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như trạm sạc, trạm đổi pin, trung tâm bảo hành và mạng lưới đại lý trên toàn quốc.

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa phương tiện giao thông ngày càng tăng tốc, sự lớn mạnh của các thương hiệu xe máy điện đang từng bước làm thay đổi cục diện thị trường. Đây được xem là thách thức không nhỏ đối với các hãng xe máy truyền thống vốn nhiều năm giữ vai trò thống lĩnh tại Việt Nam.