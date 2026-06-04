Triệu tập thanh niên thả hai tay, để cháu bé hơn 1 tuổi cầm lái xe máy khi đổ đèo

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook "Tub Phong" đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé đứng phía trước xe máy khi phương tiện đang xuống dốc với tốc độ cao.

Trong clip, người điều khiển còn buông cả hai tay khỏi tay lái và dùng điện thoại quay video. Đoạn clip sau đó thu hút nhiều lượt xem và bình luận bày tỏ sự bức xúc trước hành vi nguy hiểm.

Thiếu niên để cháu bé hơn 1,5 tuổi cầm lái. Ảnh: cắt từ video.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là Hầu A Phong (SN 2007, trú thôn Hỏm Dưới, xã Nậm Chày). Tại cơ quan công an, Phong khai nhận, ngày 16/5, đã điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến đường tỉnh 152B đoạn qua thôn Hỏm Dưới, xã Nậm Chày. Khi đi qua đoạn đường đèo dài khoảng 1 km, Phong để cháu ruột là H.A.K (SN 2024), chỉ khoảng 1 năm 6 tháng tuổi đứng phía trước xe, hai tay bám vào tay lái. Trong khi đó, Phong buông cả hai tay khỏi ghi đông và dùng điện thoại quay lại sự việc rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Hầu A Phong có nhiều vi phạm như điều khiển xe mô tô khi không có giấy phép lái xe, xe không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, không lắp gương chiếu hậu theo quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và buông cả hai tay khi điều khiển phương tiện.

Người vi phạm làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện, hoàn thiện hồ sơ để chuyển Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an xã Nậm Chày, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với người vi phạm và những người tham gia giao thông khác. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không thực hiện, cổ súy hoặc đăng tải các nội dung tương tự trên mạng xã hội.