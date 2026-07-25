Trải nghiệm xe Defender trên cung đường đa địa hình đẹp nhất Việt Nam

Có những mẫu SUV được sinh ra để phục vụ việc di chuyển hằng ngày. Nhưng cũng có những chiếc xe khiến người cầm lái luôn muốn tìm kiếm những cung đường mới, từ cao tốc, đường ven biển cho đến những bãi cát hay địa hình hiểm trở. Land Rover Defender là một trong số đó.

Trong hành trình kéo dài gần hai ngày, chiếc Defender đã có cơ hội thể hiện đầy đủ những phẩm chất vốn làm nên danh tiếng của dòng xe địa hình hơn 70 năm tuổi của thương hiệu Anh quốc.

Land Rover Defender không đơn thuần là một mẫu SUV hạng sang.

Đường trường: Êm ái hơn kỳ vọng.

Điểm thú vị là ấn tượng đầu tiên về Defender lại không đến từ khả năng off-road, mà là trải nghiệm trên cao tốc. Xuất phát từ TP.HCM, đoàn xe di chuyển qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây trước khi tiếp tục hướng về các cung đường ven biển Bình Thuận. Với tốc độ hành trình ổn định, Defender mang đến cảm giác lái chắc chắn và đầm xe ngay từ những kilomet đầu tiên.

Defender mang đến cảm giác lái chắc chắn và đầm xe ngay từ những kilomet đầu tiên.

Khung gầm cứng vững kết hợp hệ thống treo khí nén giúp xe xử lý tốt các mối nối cầu, mặt đường gợn sóng cũng như những đoạn nhựa không thật sự bằng phẳng. Điều đáng chú ý là dù sở hữu thân hình đồ sộ, chiếc SUV vẫn duy trì sự ổn định khi chuyển làn hoặc ôm cua ở tốc độ cao.

Khoang cabin cách âm hiệu quả giúp tiếng gió và tiếng lốp được kiểm soát tốt, tạo nên không gian thư giãn cho cả người lái lẫn hành khách.

Nội thất hướng đến những chuyến đi dài.

Chất liệu hoàn thiện kết hợp giữa kim loại, da, cao su và nhựa cứng có chủ đích.

Khác với vẻ ngoài vuông vức đậm chất quân đội, khoang lái Defender lại mang phong cách hiện đại và cao cấp. Ghế ngồi có độ ôm tốt, vị trí lái cao giúp quan sát rộng, trong khi bảng điều khiển trung tâm được thiết kế tối giản nhưng vẫn đầy đủ công nghệ hỗ trợ.

Chất liệu hoàn thiện kết hợp giữa kim loại, da, cao su và nhựa cứng có chủ đích, vừa tạo cảm giác sang trọng vừa đảm bảo độ bền trong điều kiện sử dụng khắc nghiệt. Không gian chứa đồ cũng được bố trí hợp lý với nhiều hộc để đồ lớn, phù hợp cho những chuyến dã ngoại hoặc hành trình dài ngày.

Khi rời khỏi mặt đường nhựa, Defender mới thật sự "lên tiếng".

Điểm đến tiếp theo của hành trình là những cung đường cát và sỏi đá tại khu vực Hòa Thắng, Bình Thuận. Đây cũng là lúc những công nghệ vốn được xem là "đặc sản" của Defender phát huy tác dụng. Thay vì phải tính toán quá nhiều về cách phân bổ lực kéo hay lựa chọn cấp số phù hợp, người lái chỉ cần thiết lập chế độ địa hình tương ứng thông qua hệ thống Terrain Response.

Ở những đoạn cát mềm, Defender duy trì lực kéo ổn định, hạn chế hiện tượng đào bánh. Khi leo dốc cát hoặc vượt địa hình nghiêng, hệ thống điện tử phối hợp cùng dẫn động bốn bánh toàn thời gian giúp xe tiến lên khá nhẹ nhàng.

Ngay cả những người chưa từng có kinh nghiệm offroad cũng có thể điều khiển xe với sự tự tin đáng kể. Camera 360 độ cùng tính năng quan sát gầm xe giúp người lái xác định chính xác vị trí bánh xe, đặc biệt hữu ích khi vượt đá hoặc leo dốc có tầm nhìn hạn chế.

Cảm giác lái cân bằng giữa sức mạnh và sự thoải mái.

Defender là mẫu SUV mang đến cảm giác thể thao như crossover hiệu suất cao.

Một trong những điểm đáng khen của Defender là khả năng dung hòa hai yếu tố vốn ít khi song hành trên SUV địa hình. Xe vẫn giữ được sự êm ái trong điều kiện sử dụng hàng ngày nhưng khi bước vào địa hình khó, hệ thống treo và khung gầm lại mang đến sự chắc chắn cần thiết.

Vô-lăng có độ nặng vừa phải, phản hồi chính xác, trong khi động cơ tăng áp cho khả năng tăng tốc đủ mạnh để vượt xe hoặc xử lý các tình huống leo dốc. Đây không phải mẫu SUV mang đến cảm giác thể thao như crossover hiệu suất cao, nhưng lại tạo sự tự tin rất lớn cho người điều khiển ở nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Land Rover Defender không đơn thuần là một mẫu SUV hạng sang. Chiếc xe phù hợp với những người thường xuyên di chuyển đường dài, yêu thích khám phá thiên nhiên hoặc cần một phương tiện có thể đồng hành trong nhiều điều kiện địa hình mà vẫn đảm bảo sự tiện nghi cho cả gia đình.

Mức giá của Defender không hề dễ tiếp cận, nhưng đổi lại người dùng nhận được một mẫu SUV vừa có khả năng chinh phục địa hình, vừa đủ sang trọng để sử dụng hàng ngày.

Đánh giá nhanh.

Land Rover Defender cho thấy đây là mẫu SUV hiếm hoi có thể dung hòa giữa sự sang trọng.

Kích thước lớn khiến việc xoay trở trong phố đông không thật sự linh hoạt. Giá bán và chi phí sở hữu ở mức cao. Một số tính năng phát huy tối đa khi xe vận hành ngoài đường nhựa nên không phải người dùng nào cũng khai thác hết.

Sau gần hai ngày trải nghiệm từ cao tốc, quốc lộ ven biển đến những triền cát đặc trưng của Bình Thuận, Land Rover Defender cho thấy đây là mẫu SUV hiếm hoi có thể dung hòa giữa sự sang trọng, tiện nghi và khả năng chinh phục địa hình.

Nếu trên đường trường, Defender mang đến sự êm ái và ổn định như một chiếc SUV hạng sang, thì khi rời khỏi mặt đường nhựa, chiếc xe mới thật sự bộc lộ bản chất của một biểu tượng off-road. Chính sự đa dụng ấy là lý do Defender vẫn giữ được sức hút đặc biệt trong thế giới SUV cao cấp sau nhiều thập kỷ phát triển.