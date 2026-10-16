Xe máy bị camera AI ghi nhận vi phạm 10 lần trong một tháng

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông G.V.A. do có nhiều hành vi vi phạm giao thông được hệ thống camera AI ghi nhận.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, xe mô tô mang biển kiểm soát 99AB-581.xx do ông A. điều khiển đã bị phát hiện vi phạm 10 lần tại khu vực ngã tư Chợ Song Mai, phường Đa Mai. Đáng chú ý, có ngày phương tiện này bị ghi nhận vi phạm tới hai lần.

Người điều khiển xe máy bị phát hiện vi phạm nhiều lần chỉ trong một tháng (Ảnh: Cục Cảnh Sát Giao Thông).

Các lỗi vi phạm chủ yếu là người điều khiển không đội mũ bảo hiểm và chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Theo điểm h, điểm i khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mỗi hành vi nêu trên bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Trước đó, lực lượng CSGT Hà Nội cũng thông tin về trường hợp xe mô tô mang biển kiểm soát 29C1-184.xx bị camera ghi nhận 9 lần vi phạm chỉ trong tháng 9. Trong đó, phương tiện này có 8 lần đi ngược chiều và một lần không đội mũ bảo hiểm.

Đối với hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều, mức phạt tiền được quy định tại điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP là từ 4 triệu đến 6 triệu đồng.

Thực tế cho thấy, việc một phương tiện bị camera giám sát ghi nhận vi phạm nhiều lần trong thời gian ngắn không còn là hiện tượng cá biệt. Một trong những nguyên nhân là người điều khiển phương tiện còn tâm lý chủ quan, cho rằng hành vi vi phạm khó bị phát hiện hoặc không bị xử lý. Bên cạnh đó, việc không chủ động tra cứu thông tin vi phạm cũng khiến một số người không kịp thời nắm bắt tình trạng xử phạt, dẫn đến tiếp tục tái phạm.

Tại các đô thị lớn, tình trạng giao thông đông đúc, ùn tắc trong giờ cao điểm cũng khiến nhiều hành vi vi phạm như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, đi xe trên vỉa hè diễn ra phổ biến. Trong khi đó, tại khu vực trường học, bệnh viện và những tuyến đường đông dân cư, tình trạng chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Với sự hỗ trợ của công nghệ giám sát và hệ thống camera có khả năng ghi nhận hình ảnh rõ nét, các hành vi vi phạm ngày càng dễ bị phát hiện, làm căn cứ để cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Do đó, người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuân thủ quy định về tốc độ, làn đường, tín hiệu đèn giao thông và việc đội mũ bảo hiểm. Chủ động tra cứu thông tin vi phạm, nếu có, cũng giúp người dân kịp thời nắm bắt tình trạng xử lý.

Chấp hành nghiêm luật giao thông không chỉ giúp người điều khiển phương tiện tránh các khoản tiền phạt phát sinh do vi phạm lặp lại, mà quan trọng hơn là góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.