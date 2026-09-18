Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ASIAD 2026

Honda Sh mode 2027 trình làng: Bổ sung màn hình TFT, giá từ 59,6 triệu đồng

Sự kiện: Honda SH Mode

Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu Sh mode 2027 với loạt thay đổi đáng chú ý, tập trung vào thiết kế, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành.

Sh mode 2027 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng SH với tổng thể cân đối, thanh lịch cùng những đường nét mềm mại lấy cảm hứng từ hình chữ S. Trên thế hệ mới, phần mặt nạ phía trước được thiết kế lại, nổi bật với chi tiết mạ chrome bao quanh logo Honda. Cụm đèn LED cũng được làm mới với các dải sáng mang phong cách như những món trang sức, góp phần tạo diện mạo sang trọng và thời trang hơn cho mẫu xe tay ga.

Sh mode 2027 chính thức ra mắt.

Sh mode 2027 chính thức ra mắt.

Honda Sh mode 2027 trình làng: Bổ sung màn hình TFT, giá từ 59,6 triệu đồng - 2

Ở khu vực đầu xe, hệ thống đèn LED là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Các điểm sáng được bố trí theo dạng dải trang sức, kết hợp cùng chi tiết chrome kéo dài liền mạch từ phần đầu xuống thân xe, tạo cảm giác liền khối và cao cấp.

Honda Sh mode 2027 trình làng: Bổ sung màn hình TFT, giá từ 59,6 triệu đồng - 3

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên Sh mode 2027 là cụm đồng hồ TFT kích thước 4,2 inch, thay thế cho màn hình analog kết hợp LCD trên phiên bản trước. Màn hình màu có khả năng hiển thị sắc nét, cung cấp nhiều thông tin trực quan, giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông số vận hành của xe.

Honda Sh mode 2027 trình làng: Bổ sung màn hình TFT, giá từ 59,6 triệu đồng - 4

Về tiện ích, Sh mode 2027 được trang bị cốp chứa đồ dưới yên dung tích 18,5 lít, hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C. Xe tiếp tục sử dụng hệ thống khóa thông minh Smart Key, đồng thời bổ sung chức năng cảnh báo khi người dùng quên tắt khóa.

Honda Sh mode 2027 tiếp tục sử dụng động cơ eSP, xy-lanh đơn, dung tích 124,8 cc. Động cơ cho công suất tối đa 8,2 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 5.000 vòng/phút. Mẫu xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4, với mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 2,16 lít/100 km.

Về trang bị an toàn, Sh mode 2027 sử dụng phanh đĩa phía trước tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS, trong khi bánh sau trang bị phanh tang trống. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước

Loại phanh Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất (VND)
Đã bao gồm 8% thuế GTGT Đã bao gồm 10% thuế GTGT
ABS Thể thao Xám Đen Trắng Đen 66.361.091  67.590.000 
Đặc biệt Xanh Đen Đen  Bạc Đen  65.870.182  67.090.000 
Cao cấp Đỏ Đen 64.692.000  65.890.000 
CBS Tiêu chuẩn Đỏ Đen Trắng Đen   59.684.727  60.790.000 
Xe ga 125cc mới động cơ mạnh, thiết kế đẹp, trang bị không kém SH Mode
Xe ga 125cc mới động cơ mạnh, thiết kế đẹp, trang bị không kém SH Mode

Mẫu xe tay ga mới có thiết kế đẹp mắt cùng động cơ mạnh mẽ và trang bị không thua kém Honda SH Mode hay Air Blade.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo BẢO NAM ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/09/2026 20:03 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Honda SH Mode Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN