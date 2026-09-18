Honda Sh mode 2027 trình làng: Bổ sung màn hình TFT, giá từ 59,6 triệu đồng

Sh mode 2027 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng SH với tổng thể cân đối, thanh lịch cùng những đường nét mềm mại lấy cảm hứng từ hình chữ S. Trên thế hệ mới, phần mặt nạ phía trước được thiết kế lại, nổi bật với chi tiết mạ chrome bao quanh logo Honda. Cụm đèn LED cũng được làm mới với các dải sáng mang phong cách như những món trang sức, góp phần tạo diện mạo sang trọng và thời trang hơn cho mẫu xe tay ga.

Sh mode 2027 chính thức ra mắt.

Ở khu vực đầu xe, hệ thống đèn LED là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Các điểm sáng được bố trí theo dạng dải trang sức, kết hợp cùng chi tiết chrome kéo dài liền mạch từ phần đầu xuống thân xe, tạo cảm giác liền khối và cao cấp.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên Sh mode 2027 là cụm đồng hồ TFT kích thước 4,2 inch, thay thế cho màn hình analog kết hợp LCD trên phiên bản trước. Màn hình màu có khả năng hiển thị sắc nét, cung cấp nhiều thông tin trực quan, giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông số vận hành của xe.

Về tiện ích, Sh mode 2027 được trang bị cốp chứa đồ dưới yên dung tích 18,5 lít, hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C. Xe tiếp tục sử dụng hệ thống khóa thông minh Smart Key, đồng thời bổ sung chức năng cảnh báo khi người dùng quên tắt khóa.

Honda Sh mode 2027 tiếp tục sử dụng động cơ eSP, xy-lanh đơn, dung tích 124,8 cc. Động cơ cho công suất tối đa 8,2 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 5.000 vòng/phút. Mẫu xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4, với mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 2,16 lít/100 km.

Về trang bị an toàn, Sh mode 2027 sử dụng phanh đĩa phía trước tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS, trong khi bánh sau trang bị phanh tang trống. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước