Vespa Officina 8 GTV 300 và Sprint 150 chính thức ra mắt

Thiết kế và phong cách hoài cổ

Vespa Officina 8 GTV 300 2026 được giới thiệu với chỉ một tùy chọn màu Blu Officina 8, gợi nhớ đến trang phục công nhân nhà máy Piaggio trong giai đoạn hậu chiến, thể hiện rõ tinh thần và lịch sử của thương hiệu Ý. Cả hai phiên bản đều có logo mạ sơn vàng và bánh xe tinh chỉnh để phù hợp với chủ đề cổ điển độc đáo này. Biến thể GTV 300 sở hữu phần che đuôi phía sau mô phỏng phong cách Vespa đua của những năm 1950, trong khi cả hai mẫu đều trang bị gương bar end kiểu đua, kết hợp giữa vẻ đẹp hoài cổ và tinh tế hiện đại.

Điểm khác biệt giữa hai phiên bản còn thể hiện ở cụm đồng hồ và tay lái. Officina 8 GTV 300 có tay lái bare handle với màn hình LCD tròn, trong khi Officina 8 Sprint 150 dùng tay lái truyền thống cùng bảng đồng hồ kết hợp analog và kỹ thuật số, mang tới trải nghiệm lái vừa cổ điển vừa tiện dụng.

Động cơ và giá bán tại Malaysia

Vespa Officina 8 GTV 300 2026 sử dụng động cơ HPE 300 cc một xi lanh, 4 van làm mát bằng chất lỏng cho công suất khoảng 23,8 mã lực, với đèn pha đặt trên chắn bùn trước – một kiểu thiết kế gợi nhớ truyền thống của Vespa trên các mẫu xe đua. Mẫu Sprint 150 được trang bị động cơ i-GET 154 cc làm mát khí với công suất khoảng 12,5 mã lực và mô-men xoắn 12,3 Nm, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày và đường phố đông đúc.

Về giá bán, Officina 8 GTV 300 được định giá 37.900 RM (khoảng 240 triệu đồng) (chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và đăng ký), trong khi Officina 8 Sprint 150 có mức giá 22.000 RM (khoảng 142 triệu đồng) tại thị trường Malaysia.

Cả hai phiên bản đều mang phong cách đặc trưng và là bản nâng cấp hấp dẫn dựa trên dòng Vespa hiện có.