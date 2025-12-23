Xe ga 150cc thương hiệu Ý xịn hơn SH Mode ra mắt với giá hấp dẫn

Tập đoàn Didi, nhà phân phối chính thức của thương hiệu Vespa tại Malaysia, vừa chính thức khai trương không gian concept Casa della Vespa tại Georgetown, Penang. Nằm trong khu vực lịch sử kết hợp giữa di sản và lối sống hiện đại, Casa della Vespa được thiết kế nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm sâu sắc hơn về thương hiệu Vespa.

Không gian này thể hiện những giá trị cốt lõi của Vespa như sự khéo léo, đổi mới và thiết kế vượt thời gian. Sự kiện khai trương không chỉ đơn thuần là mở một địa điểm mới, mà còn là bước đi chiến lược nhằm củng cố mối quan hệ của Vespa Malaysia với cộng đồng địa phương thông qua trải nghiệm tập trung vào lối sống và văn hóa đô thị.

Tại Casa della Vespa, thương hiệu nổi tiếng của Ý đã giới thiệu phiên bản đặc biệt Vespa Sprint 150 mới với màu sơn độc quyền Blu Officina 8. Màu xanh công nghiệp này có lớp hoàn thiện mờ kim loại, gợi nhớ đến không khí của một xưởng cơ khí cổ điển. Phiên bản này được niêm yết giá 22.000 RM, tương đương khoảng 123 triệu đồng.

Ngoài màu sơn đặc biệt, Vespa Sprint 150 Blu Officina 8 còn nổi bật với yên xe bọc da và đường chỉ khâu tương phản. Các chi tiết bằng đồng thau xung quanh yên xe giúp phiên bản này trở nên khác biệt so với các mẫu xe tay ga Nhật Bản như Honda SH hay SH Mode.

Vespa Sprint 150 Blu Officina 8 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 3 van, dung tích 150cc với công suất tối đa 12,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12,7 Nm. Mặc dù không có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) kênh đôi như Honda SH, nhưng phiên bản này vẫn được trang bị ABS ở bánh trước, giúp người dùng yên tâm hơn khi phanh gấp.

Đặc biệt, mỗi chiếc Vespa Sprint 150 Blu Officina 8 đi kèm với bộ quà tặng chào mừng trong hộp thiếc phiên bản đặc biệt, bao gồm sách hướng dẫn sử dụng ghi lại lịch sử của Officina 8 cùng bộ sưu tập quần áo thiết kế theo phong cách công nghiệp, bao gồm áo khoác gió, áo hoodie, áo phông và túi thể thao.