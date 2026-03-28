Xe 'thồ' Honda Cub 110 thiết kế lạ, giá 165 triệu đắt ngang xe tay ga cao cấp

Một số cửa hàng kinh doanh xe máy nhập khẩu tư nhân tại TPHCM đang chào bán mẫu Honda Super Cub 110 Pro với mức giá gần165 triệu đồng, cao hơn nhiều so với các dòng xe số phổ thông trong nước.

Theo thông tin từ các đại lý, đây là mẫu xe sản xuất cho thị trường Nhật Bản, được nhập về Việt Nam với số lượng hạn chế. Mức giá này đặt mẫu xe vào nhóm ngang hàng, thậm chí cao hơn nhiều mẫu xe tay ga cao cấp như Honda SH 160i hay Piaggio Vespa Sprint đang phân phối chính hãng.

Về bản chất, Super Cub 110 Pro là dòng xe chuyên phục vụ nhu cầu chở hàng tại Nhật. So với các mẫu Cub đang bán phổ biến tại Việt Nam, thiết kế của Honda Super Cub 110 Pro mang đậm chất “xe thồ” với nhiều chi tiết khác biệt.

Phần đầu xe không còn kiểu bo tròn cổ điển mà được kéo dài, tích hợp giá đỡ và rổ kim loại cỡ lớn phía trước, phục vụ chở hàng. Đèn pha đặt thấp, tách biệt khỏi tay lái – một bố cục hiếm gặp trên các dòng Cub dân dụng.

Ảnh: Cub shop.

Phía sau là baga bản rộng, khung xe lộ rõ và hệ thống treo gia cố, tạo cảm giác thực dụng hơn là thời trang. Tổng thể xe vì vậy trông “thô” và lạ mắt, thiên về công năng chuyên chở thay vì tính thẩm mỹ quen thuộc của dòng Cub truyền thống.

Xe sử dụng động cơ dung tích 109,17 cc, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí, công suất khoảng 9,1 mã lực. Hệ thống phun xăng điện tử giúp tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu, ở mức khoảng 1,4 lít/100 km. Trang bị an toàn gồm phanh đĩa phía trước (có hỗ trợ chống bó cứng), phanh tang trống phía sau, cùng hệ thống treo được tăng cường để phù hợp với mục đích chở hàng.

Ảnh: Cub shop.

Dù có thêm một số trang bị như đèn LED, bảng đồng hồ điện tử, nhưng xét tổng thể, mẫu xe này vẫn thuộc phân khúc xe số dung tích nhỏ, thiên về công năng hơn là trải nghiệm tiện nghi.

Giải thích về mức giá cao, các đơn vị bán xe cho biết chi phí nhập khẩu nhỏ lẻ, thuế và nguồn cung hạn chế là những yếu tố chính. Bên cạnh đó, yếu tố “hàng hiếm” cũng khiến giá bán bị đẩy lên.

Tuy nhiên, với mức giá 165 triệu đồng, nhiều ý kiến cho rằng người dùng có thể cân nhắc các lựa chọn khác trong cùng tầm tiền, đặc biệt là các dòng xe tay ga cao cấp có thiết kế hiện đại và nhiều tiện ích hơn. Điều này khiến Super Cub 110 Pro chủ yếu phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu sưu tầm hoặc tìm kiếm sự khác biệt, thay vì sử dụng đại trà.

