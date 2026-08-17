Land Rover liên doanh cùng hãng Trung Quốc để hồi sinh dòng Freelander

Thương hiệu Freelander đã chính thức quay trở lại thị trường dưới hình thức một thương hiệu độc lập, được phát triển bởi liên doanh Chery Jaguar Land Rover (CJLR) tại Trung Quốc. Dù mẫu xe đầu tiên mang tên Freelander 8 còn chưa tới tay những khách hàng đầu tiên, CJLR đã đặt ra mục tiêu doanh số đầy thách thức: đạt 300.000 xe mỗi năm trong vòng 3 đến 5 năm tới, trong đó một nửa sản lượng dự kiến sẽ phục vụ các thị trường quốc tế.

Chính thức được khởi công sản xuất từ ngày 30/7 tại nhà máy Changshu (Trung Quốc), Freelander 8 sở hữu thiết kế vuông vức, cơ bắp đặc trưng của dòng SUV địa hình. Trong giai đoạn đầu mở bán, hãng hướng tới mục tiêu duy trì doanh số từ 5.000 đến 8.000 xe mỗi tháng tại thị trường nội địa trước khi vươn ra toàn cầu.

Freelander đã chính thức quay trở lại thị trường dưới hình thức một thương hiệu độc lập.

Chia sẻ về chiến lược phát triển, ông Wen Fei - Tổng Giám đốc CJLR - cho biết thương hiệu sẽ sản xuất đầy đủ các biến thể để đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu, bao gồm bản tay lái thuận cho Trung Quốc và quốc tế, bản tiêu chuẩn Châu Âu cùng bản tay lái nghịch.

Đáng chú ý, Freelander được trao quyền vận hành độc lập với hai công ty mẹ là Chery và Jaguar Land Rover, giúp thương hiệu linh hoạt đưa ra các quyết định chiến lược và đẩy nhanh lộ trình mở rộng quy mô.

Về mặt kỹ thuật, Freelander 8 hứa hẹn mang lại khả năng vận hành toàn diện cả trên đường trường lẫn địa hình phức tạp. Xe được trang bị hệ truyền động điện mở rộng quãng đường (EREV) gồm bộ pin CATL dung lượng 60,33 kWh kết hợp cùng động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp đóng vai trò máy phát điện. Sức mạnh địa hình của xe được củng cố nhờ hệ thống treo khí nén hai khoang, khóa vi sai cơ khí phía trước, khóa vi sai trung tâm ảo và vi sai hạn chế trượt ở cầu sau.

Freelander được trao quyền vận hành độc lập với hai công ty mẹ là Chery và Jaguar Land Rover.

Freelander 8 chỉ là bước khởi đầu cho chiến lược dài hạn của thương hiệu. Trong vòng 5 năm tới, Freelander dự kiến sẽ trình làng thêm 6 mẫu xe mới, bao gồm đa dạng các tùy chọn từ xe thuần điện (BEV), xe hybrid sạc ngoài (PHEV) cho đến các dòng xe điện mở rộng quãng đường (EREV).