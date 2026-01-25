Xe ga 150cc mới ra mắt giá 52 triệu đồng, có ABS 2 kênh và TCS

Kymco, thương hiệu xe nổi tiếng đến từ Đài Loan, vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga địa hình Dink G150 mới dành cho thị trường Trung Quốc. Với mức giá đề xuất 13.980 nhân dân tệ (khoảng 52 triệu đồng), Dink G150 hứa hẹn sẽ là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc xe tay ga.

Dink G150 mang thiết kế đặc trưng của dòng xe adventure, với các góc cạnh sắc sảo, kiểu dáng giống mỏ chim và đèn pha độc đáo. Chất lượng chế tạo và lớp sơn hoàn thiện của xe được đánh giá cao, vượt trội so với nhiều mẫu xe trong tầm giá trên 10.000 nhân dân tệ. Kymco cũng nổi tiếng với quy trình kiểm soát chất lượng ổn định, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.

Xe được trang bị kính chắn gió có thể điều chỉnh ở hai mức, giúp bảo vệ người lái khỏi gió và bụi khi di chuyển nhanh. Khoang chứa đồ dưới yên xe rộng rãi, đủ để cất mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân. Yên sau cũng được thiết kế thoải mái cho người ngồi phía sau.

Về sức mạnh, Dink G150 được trang bị động cơ 150cc, 4 van, làm mát bằng nước, cho công suất tối đa 15,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm. Sức mạnh này chỉ thấp hơn một chút so với Honda SH 160i và tương đương với Vario 160. Đặc biệt, động cơ của Dink G150 đã trải qua các thử nghiệm khắc nghiệt ở nhiệt độ -30 độ C, chứng minh độ bền và hiệu suất tốt.

Với chiều cao yên 780 mm và trọng lượng khô 146 kg, Dink G150 phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Lốp xe địa hình Cheng Shin được trang bị tiêu chuẩn giúp xe dễ dàng chinh phục các địa hình phức tạp. Bình xăng dung tích 12 lít cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 450 km.

Dink G150 cũng không kém phần hiện đại với nhiều trang bị và tính năng tiên tiến. Xe được trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và sau, cùng hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và kiểm soát lực kéo tương tự như Honda SH 160i.

Mặc dù không có màn hình TFT, cụm đồng hồ LCD vẫn đáp ứng tốt nhu cầu người dùng trong tầm giá này. Hệ thống treo trước kiểu ống lồng và giảm xóc khí nén phía sau giúp triệt tiêu hiệu quả các rung động trên đường không trải nhựa. Ngoài ra, xe còn được trang bị chìa khóa thông minh Smartkey, mang lại sự tiện lợi và an toàn cho người sử dụng.