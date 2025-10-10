AUDI làm lộ SUV điện có thể tự nhận ra chủ nhân

Mới đây, một liên doanh giữa Audi (Đức) và tập đoàn SAIC (Trung Quốc) đã làm lộ thông tin mẫu SUV điện mà họ chưa ra mắt đang di chuyển trên đường phố để thử nghiệm. Điểm nổi bật của chiếc xe này là tính năng nhận diện khuôn mặt để mở khóa cửa, một công nghệ tiên tiến hứa hẹn mang lại sự tiện lợi cho người dùng.

Hình ảnh được cho là của chiếc SUV điện bí mật mà AUDI đang chạy thử nghiệm.

Mẫu SUV này là sản phẩm thứ hai của thương hiệu AUDI - một cái tên có thể gây nhầm lẫn với thương hiệu Audi truyền thống. Được thành lập vào tháng 11/2024, thương hiệu AUDI này hoàn toàn dành riêng cho thị trường Trung Quốc và chủ yếu được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư địa phương nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng.

Mẫu SUV đầu tiên của AUDI có tên AUDI E5 Sportback đã chính thức ra mắt vào ngày 16/9/2024, với giá khởi điểm 235.900 Nhân dân tệ (khoảng 874 triệu đồng) và công suất ấn tượng lên tới 579 kW (776 mã lực). Chiếc SUV điện mới dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026, tiếp tục theo đuổi xu hướng công nghệ cao của thương hiệu.

Hệ thống nhận diện khuôn mặt trên mẫu xe sắp tới của AUDI.

Hình ảnh chụp lén cho thấy chiếc SUV có kích thước lớn, dài khoảng 5 mét, với thiết kế hiện đại và khí động học. Các chi tiết nổi bật bao gồm mái dốc thanh thoát, tay nắm cửa thụt vào thân xe và bộ vành mạ crôm cỡ lớn. Đặc biệt, camera nhận diện khuôn mặt được tích hợp ở cột B, cho phép xe tự động mở khóa khi chủ nhân đến gần mà không cần chìa khóa hay điện thoại.

Chiếc SUV mới này được phát triển trên nền tảng Nền tảng Số hóa Tiên tiến (ADP), hỗ trợ hệ thống điện áp cao 800 volt giúp rút ngắn thời gian sạc so với các xe điện sử dụng hệ thống 400 volt. Mặc dù AUDI chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức cho mẫu SUV này, tuy nhiên các báo cáo cho biết xe sẽ cung cấp hiệu suất tương đương với E5 Sportback, với nhiều tùy chọn công suất từ 220 kW (295 mã lực) đến 579 kW (776 mã lực) cho phiên bản động cơ kép.

Một số hình ảnh khác của chiếc SUV điện này.

Được biết, AUDI đang đặt mục tiêu ra mắt ba mẫu xe điện mới vào năm 2027 nhằm khẳng định quyết tâm của công ty trong việc chiếm lĩnh thị trường xe điện tại Trung Quốc.