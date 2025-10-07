Xe ga mới dáng tựa Honda Spacy, trang bị hiện đại, đi 100 km chỉ tốn 1,9 lít xăng

Mới đây, liên doanh Sundiro Honda đã giới thiệu mẫu xe tay ga NS125U phiên bản mới, mang thiết kế gợi nhớ đến "huyền thoại" Honda Spacy, với mức giá từ 7.580 đến 8.880 nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đến 32,9 triệu đồng).

Sundiro Honda NS125U 2025 ra mắt

Mẫu xe NS125U 2025 có nhiều phiên bản để người tiêu dùng lựa chọn. Phiên bản cơ bản với phanh tang trống có giá 7.580 nhân dân tệ (28 triệu đồng), rẻ hơn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc. Người dùng có thể thêm 400 nhân dân tệ để trang bị bảo vệ cốp sau, giúp việc chở hàng hóa trở nên thuận tiện hơn.

Đối với những ai muốn an toàn hơn, phiên bản CBS có giá 8.180 nhân dân tệ (khoảng 30,29 triệu đồng), trong khi phiên bản CBS có thêm cốp sau có giá 8.380 nhân dân tệ (khoảng 31 triệu đồng). Đặc biệt, phiên bản ABS cao cấp nhất có giá 8.880 nhân dân tệ (khoảng 32,9 triệu đồng), trang bị hệ thống chống bó cứng phanh, mang lại sự an toàn tối ưu.

Phiên bản ABS cao cấp mang lại sự an toàn tối ưu.

Về hiệu suất, NS125U được trang bị động cơ eSP 125cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 9,38 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10Nm, nhỉnh hơn một chút so với Honda Vision. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h, phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày và các chuyến dã ngoại. Tính năng khởi động êm ái ACG giúp khởi động xe gần như không gây tiếng động.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của NS125U cũng rất ấn tượng, với mức tiêu thụ chỉ 1,9 lít/100km. Bình xăng 5,7 lít cho phép xe di chuyển hơn 200 km chỉ với một lần đổ. Hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi và quy trình kiểm soát chất lượng của Honda đảm bảo người dùng có thể sử dụng xe trong 3 đến 5 năm mà không cần sửa chữa lớn.

NS125U tiêu thụ xăng chỉ 1,9 lít/100km.

Về tính thực dụng, NS125U được thiết kế với sàn để chân phẳng rộng 430 mm, tạo không gian thoải mái cho người dùng và thuận tiện khi chở thêm đồ. Cốp chứa đồ dưới yên đủ rộng để cất mũ bảo hiểm 3/4 cùng áo mưa và nhiều vật dụng nhỏ. Ngoài ra, xe còn có các ngăn chứa đồ mở phía trước và cổng sạc nhanh 20W, giúp người dùng dễ dàng cất giữ và sạc điện thoại.

Với chiều dài 1.890 mm và trọng lượng 105 kg, NS125U rất linh hoạt trong đô thị, giúp người lái dễ dàng vượt qua các phương tiện khác và tìm chỗ đỗ xe trong không gian chật hẹp. Chiều cao yên xe 740 mm phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là những người mới học lái và phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn.

Xe sử dụng đồng hồ analog và chìa khóa cơ truyền thống

Mặc dù chỉ sử dụng đồng hồ analog và chìa khóa cơ truyền thống, Sundiro Honda NS125U vẫn được đánh giá cao về độ tin cậy, bền bỉ và chi phí bảo dưỡng thấp, hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng.