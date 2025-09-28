"Tân binh" xe ga 125cc của Honda giá 47 triệu đồng có ABS 2 kênh như SH

Tại triển lãm xe máy Trùng Khánh vừa diễn ra ở Trung Quốc, liên doanh Sundiro Honda đã giới thiệu mẫu xe tay ga địa hình NS150XC cùng với một sản phẩm mới mang tên Square X125. Mẫu xe này có giá bán đề xuất là 12.680 nhân dân tệ, tương đương khoảng 47 triệu đồng.

Sundiro Honda Square X125 ra mắt

Sundiro Honda Square X125 nổi bật với thiết kế vuông vức, thể hiện đúng tinh thần "square" trong tên gọi, mang đến vẻ ngoài hầm hố và phong cách phiêu lưu, khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe uyển chuyển như Honda SH hay Air Blade. Yên sau của xe có thể gập lại, tạo không gian để hành lý tiện lợi. Đặc biệt, ghi đông được thiết kế cao theo phong cách địa hình, giúp người lái cảm thấy thoải mái khi di chuyển trên những địa hình gồ ghề.

Phần đầu xe được trang bị cụm đèn pha hình vuông với 4 bóng LED hiện đại, không chỉ tạo điểm nhấn cá tính mà còn cung cấp khả năng chiếu sáng tốt. Một hộc chứa đồ nhỏ được tích hợp ngay phía trên cụm đèn, rất hữu ích cho những chuyến đi xa. Ngoài ra, Square X125 còn có bàn gập nhỏ ở phía sau, lý tưởng cho các buổi cắm trại hay picnic.

Square X125 nổi bật với thiết kế vuông vức

Một điểm đặc biệt khác là bình xăng được đặt ở giữa thân xe, cùng với chỗ để chân dạng bàn đạp thể thao, giúp xe nổi bật với tính năng "off-road nhẹ". Mẫu xe này vận hành ổn định cả trong phố lẫn trên những cung đường đất nhờ bộ lốp bán địa hình. Phuộc trước được bọc cao su chống bụi, không chỉ tăng độ bền mà còn tôn lên vẻ hầm hố, trong khi hệ thống treo sau sử dụng giảm xóc lò xo đôi.

Sundiro Honda Square X125 cũng được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như cổng sạc USB, chìa khóa thông minh Smartkey và bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Đặc biệt, xe sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đôi, hỗ trợ tốt cho phanh đĩa ở cả hai bánh, vượt trội hơn so với nhiều mẫu xe cùng tầm giá.

Về sức mạnh, Square X125 được trang bị động cơ eSP dung tích 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, với công suất tối đa 9,38 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm. Mặc dù công suất thấp hơn so với Honda SH và Air Blade, nhưng Square X125 vẫn đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị cũng như những chuyến du lịch vào dịp cuối tuần.