Xe ga thiết kế "na ná" Vision bán giá rất rẻ, trang bị hiện đại vượt trội!

WMoto EZ125i 2025 là mẫu tay ga mang thiết kế nhỏ gọn đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Xe sở hữu những đường nét thể thao sắc sảo, phù hợp thị hiếu của nhiều khách hàng.

Ở phiên bản 2025 vừa được trình làng, EZ125i có ba tùy chọn màu sắc gồm Xám Bạc, Xám, Đỏ và Xanh Da Trời Đậm. Cùng với việc sử dụng bộ tem mới, xe không có sự thay đổi đáng kể về mặt thiết kế, trang bị hoặc động cơ sử dụng trên xe.

Với thiết kế sàn để chân dạng bước qua, EZ125i mang đến vị trí ngồi cao 760 mm, trọng lượng khô được công bố là 95 kg và dung tích bình xăng 6,5 lít. Hệ thống treo trước sử dụng phuộc ống lồng thông thường, trong khi phía sau là giảm xóc đôi có thể điều chỉnh tải trước.

Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết, cùng hệ thống đèn LED trên toàn bộ xe. Các tiện ích bao gồm cổng sạc USB Type-A, hộc chứa đồ hai bên bên trong yếm trước và cốp chứa đồ dưới yên xe.

Về sức mạnh, EZ125i được trang bị động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 124 cc với thiết kế xi-lanh nằm ngang. Công suất tối đa đạt 11,8 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm.

Hệ thống phun xăng điện tử EFI giúp EZ125i truyền động tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và dây đai truyền động. Cả bánh trước và sau đều có kích thước 14 inch, đi kèm lốp trước 70/90 và lốp sau 80/90.

Giá bán của WMoto EZ125i 2025 tại thị trường Malaysia là 4.588 ringgit - khoảng 28,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.