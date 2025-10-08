Thông tin về Honda Air Blade Pro tiếp tục hâm nóng thị trường

Từ cách đây vài tháng, thông tin được các chuyên trang xe tại Indonesia đăng tải cho biết Honda đang phát triển một mẫu xe tay ga mới, không phải là bản nâng cấp trực tiếp từ dòng Click, mà là một mẫu hoàn toàn mới nhằm cạnh tranh trực tiếp với Yamaha Aerox trong phân khúc xe tay ga thể thao. Dù chưa có xác nhận chính thức nào, nhưng những thông tin bị rò rỉ cũng đủ gây xôn xao và thu hút sự chú ý.

Dù Click 160 vốn đã được xem là đối thủ của Aerox, nhưng hiện đang xuất hiện thông tin về một khối động cơ “bí ẩn”, có đặc điểm giống với động cơ 4 van 160cc đang được sử dụng trên Click, nhưng lại đi kèm với mã động cơ hoàn toàn mới – không phải mã K2S như trên Click hay ADV hiện tại.

Thông tin về khung sườn bị rò rỉ cho thấy, mẫu xe tay ga mới này có thể không sử dụng nền tảng khung sườn của dòng Click/PCX, mà có nhiều điểm tương đồng với khung của dòng AirBlade hơn – với thiết kế dàn áo đầy đủ, bánh xe lớn và tư thế lái thể thao.

Kết hợp với động cơ 160cc được tinh chỉnh để tối ưu ở dải tua cao và khả năng tăng tốc, nhiều người đã bắt đầu gọi mẫu xe mới này là “kẻ hủy diệt Aerox” – một dự án mà Honda được cho là đã âm thầm phát triển trong thời gian dài và có khả năng sẽ ra mắt trong tương lai gần.

Xét về mặt chiến lược thị trường, Honda hiện đã có nhiều mẫu xe sử dụng động cơ 160cc như Click, PCX, ADV và Stylo – mỗi dòng đều đã định vị rõ ràng trong các phân khúc khác nhau. Do đó, sự xuất hiện của mẫu xe mới đặt ra câu hỏi: Nó sẽ lấp đầy khoảng trống nào trong đội hình của Honda?

Nếu mẫu xe mới của Honda có đầy đủ các yếu tố như: dàn áo thể thao, bánh xe lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, chế độ lái, tư thế lái mạnh mẽ, thì rất có thể nó sẽ nhanh chóng trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe tay ga 155–160cc.

Hiện tại, dù chưa có hình ảnh thực tế hay thông số kỹ thuật chính thức, nhưng những tài liệu rò rỉ về động cơ và cấu trúc khung sườn đã đủ để khiến giới đam mê xe máy phấn khích. Cuối năm nay, tất cả đang chờ xem liệu Honda có tung “quân bài chiến lược” mới để đối đầu với Aerox hay không – và cuộc chiến xe tay ga thể thao 160cc tại khu vực Đông Nam Á có thể sẽ sôi động trở lại.