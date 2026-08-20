Xe ga mới đẹp lấn át Honda SH, có màn TFT 7 inch, giá mềm

Sau hơn một năm có mặt trên thị trường Malaysia, MODA Motorcycles đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe tay ga Sporter S 250. Phiên bản này không chỉ được nâng cấp về thiết kế mà còn cải tiến về công nghệ, sự thoải mái và tính thực dụng.

Một trong những điểm nổi bật là kính chắn gió có thể điều chỉnh điện tử thông qua nút điều khiển trên cụm tay lái, mang lại sự linh hoạt cho người lái trong việc điều chỉnh mức độ chắn gió theo nhu cầu. Cụm đồng hồ cũng được nâng cấp với màn hình TFT 7 inch lớn hơn, hỗ trợ chức năng dẫn đường, cùng với camera phía trước để ghi lại hành trình.

Về thiết kế ngoại thất, Sporter S 250 được trang bị winglet ở phần đầu, lấy cảm hứng từ các mẫu superbike, không chỉ tạo vẻ thể thao mà còn cải thiện tính khí động học. Gương chiếu hậu bằng hợp kim cũng được thiết kế lại để mở rộng góc quan sát và giảm rung lắc khi vận hành, khắc phục vấn đề từng gặp phải ở phiên bản trước.

Hệ thống giảm xóc phía sau đã được tinh chỉnh để tăng cường sự thoải mái khi tăng tốc và vào cua. Cụm công tắc đa chức năng mới trên tay lái giúp người điều khiển dễ dàng kiểm soát các chức năng chính của xe.

Mặc dù có nhiều nâng cấp, Sporter S SKII vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn 244cc, sản sinh công suất 24,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 22,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hệ thống ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo (Traction Control) vẫn được trang bị tiêu chuẩn.

MODA Sporter S SKII có hai tùy chọn màu sắc: White Porsch và Titan Blue. Mẫu xe hiện đã có mặt tại các đại lý ủy quyền của MODA trên toàn Malaysia, với giá khởi điểm từ 17.998 RM (khoảng 116 triệu đồng).