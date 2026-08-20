Quy chuẩn mới: Trạm dừng nghỉ phải dành tối thiểu 10% chỗ đỗ cho xe sạc điện

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ khẩn trương triển khai, hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các trạm dừng nghỉ phải hoàn thiện hạ tầng sạc điện trước 1/1/2027.

Động thái này được thực hiện theo Công điện số 33 ngày 6/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện.

Theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát tình hình triển khai hệ thống sạc điện tại các trạm dừng nghỉ thuộc phạm vi quản lý và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 25/8/2026.

Phạm vi rà soát bao gồm cả những trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác và các trạm đang được đầu tư trên địa bàn, do địa phương giao đầu tư, kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ.

Trên cơ sở rà soát, các địa phương có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh trạm dừng nghỉ thuộc phạm vi quản lý thực hiện các yêu cầu về hạ tầng sạc điện.

Không chỉ các địa phương, VEC, VIDIFI và các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ cũng được yêu cầu khẩn trương thực hiện các nội dung theo Công điện số 33 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng thời báo cáo kết quả rà soát về Cục Đường bộ Việt Nam trong cùng thời hạn.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ.

Theo QCVN 43:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ, số vị trí đỗ xe tối thiểu có thể bố trí phương tiện giao thông cơ giới vào sạc điện tại các trạm dừng nghỉ phải chiếm 10% tổng số vị trí đỗ xe.

Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý các nhà đầu tư không chỉ đáp ứng tỷ lệ tối thiểu theo quy chuẩn mà cần nghiên cứu, rà soát nhu cầu thực tế để xem xét bố trí số lượng vị trí sạc điện cao hơn mức quy định.

Yêu cầu này nhằm bảo đảm hạ tầng tại các trạm dừng nghỉ có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sạc điện của phương tiện trong quá trình lưu thông, đồng thời phù hợp với định hướng thúc đẩy chuyển đổi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện.

Theo quy định, trạm dừng nghỉ phải bố trí chỗ sạc xe điện, có thể cao hơn mức tối thiểu 10%.

Đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ thuộc diện chuyển tiếp theo QCVN 43:2024/BGTVT, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị khẩn trương bổ sung và tổ chức thực hiện các yêu cầu liên quan, bảo đảm hoàn thiện hệ thống sạc điện cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trước ngày 1/1/2027.

Cập nhật cụ thể tiến độ, công suất trạm sạc

Để phục vụ công tác tổng hợp, theo dõi tiến độ triển khai, Cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng biểu mẫu thông tin yêu cầu các đơn vị cập nhật cụ thể tình hình hạ tầng sạc điện tại từng trạm dừng nghỉ.

Các nội dung cần rà soát gồm diện tích trạm, diện tích bãi đỗ xe, tổng số vị trí đỗ xe, số vị trí có thể bố trí sạc điện, công suất trụ sạc, loại cổng sạc và tình hình triển khai thực tế.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải cập nhật thời gian dự kiến hoàn thành, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như các đề xuất, kiến nghị để cơ quan quản lý có cơ sở tổng hợp, xem xét và phối hợp tháo gỡ.

Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ được xem là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông điện trên các tuyến đường bộ, đồng thời thực hiện mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện.