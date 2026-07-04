Xe máy điện mới có màn hình TFT 7 inch, chạy tới 161 km sau mỗi lần sạc

Ather 450X vốn là dòng xe máy điện cao cấp được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ với thiết kế nhỏ gọn linh hoạt, đồng thời sở hữu nhiều trang bị hiện đại. Phiên bản mới Ather 450X Overtones không chỉ đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mới mà còn là nâng cấp các trang bị. Đáng chú ý nhất là sự có mặt của bộ sạc công suất 900W mới, giúp rút ngắn thời gian sạc 30% so với trước đó. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận đây là trang bị sẵn theo xe hay là phụ kiện mua thêm.

Về vận hành, Ather 450X Overtones không có sự thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe tiếp tục được cung cấp với hai tùy chọn pin gồm 2,9 kWh và 3,5 kWh, cho phạm vi hoạt động lần lượt khoảng 126 km và 161 km sau mỗi lần sạc. Mẫu xe vẫn sử dụng khung nhôm Spaceframe, cụm đồng hồ TFT 7 inch, bộ vành 12 inch, hệ thống phanh đĩa trước và sau cùng cốp chứa đồ dung tích 22 lít.

Với phiên bản Overtones, Ather không hướng đến việc nâng cấp sức mạnh hay hệ truyền động mà tập trung làm mới thiết kế, cải thiện trải nghiệm sử dụng thông qua phần mềm và rút ngắn thời gian sạc. Đây được xem là bước nâng cấp nhằm duy trì sức cạnh tranh của 450X trong phân khúc xe tay ga điện cao cấp tại thị trường Ấn Độ.

Tại thị trường Ấn Độ, xe có giá khởi điểm từ 153.999 Rupee - khoảng 42,5 triệu đồng.