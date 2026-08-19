Honda Dream Việt 13 năm tuổi biển ngũ quý 9 được chào giá 245 triệu đồng

Thú chơi xe máy biển số đẹp từ lâu đã tạo nên một phân khúc khá đặc biệt trên thị trường xe cũ. Với những chiếc xe phổ thông, giá trị không còn chỉ được quyết định bởi đời xe, tình trạng hay số km đã chạy mà còn phụ thuộc đáng kể vào biển số.

Những dãy số được giới chơi xe quan niệm mang ý nghĩa may mắn, tài lộc hoặc dễ nhớ thường được săn tìm, đặc biệt là các biển tứ quý, ngũ quý. Trong đó, biển ngũ quý 9 thuộc nhóm được nhiều người chơi biển số đánh giá cao.

Đó là nguyên nhân chính khiến chiếc Honda Super Dream 110 biển số 26-B1 999.99 được anh Đặng Quân ở Cầu Giấy, Hà Nội chào bán với giá 245 triệu đồng.

Theo chủ xe, chiếc Dream đời 2013 đã sử dụng 13 năm nhưng mới chạy khoảng 5.000 km và gần như được giữ nguyên bản. "Chủ cũ của xe chủ yếu để trưng bày nên ngoại hình còn rất mới. Xe nguyên bản 100%", anh Quân cho biết.

Chiếc xe vẫn giữ kiểu dáng đặc trưng của Super Dream 110 với nước sơn đen - trắng, yên dài màu đen, bộ vành nan hoa mạ sáng và các chi tiết kim loại còn khá bóng. Phần thân xe, ốp hông, chắn bùn và cụm đèn hậu cho thấy mức độ sử dụng không nhiều, trong khi các chi tiết cơ khí vẫn giữ được vẻ sạch sẽ.

Nước sơn đen - trắng, yên dài màu đen, bộ vành nan hoa mạ sáng và các chi tiết kim loại còn khá bóng.

Đáng chú ý nhất ở chiếc xe là biển số 26-B1 999.99, với 5 số 9 liên tiếp. Số 9 thường được đọc là "cửu", gắn với quan niệm về sự lâu dài, trường tồn. Vì vậy, dãy ngũ quý 9 thường được giới chơi biển số xếp vào nhóm biển có giá trị cao, nhất là khi được gắn trên những mẫu xe còn nguyên bản.

Bản thân chiếc Super Dream 110 đời 2013 cũng là một mẫu xe khá đặc biệt trong lịch sử Honda Việt Nam. Xe được giới thiệu vào tháng 6/2013 với giá bán lẻ đề xuất 18,7 triệu đồng. Đây là thế hệ Dream đầu tiên tại Việt Nam được Honda nâng dung tích động cơ lên 110cc, thay cho động cơ 100cc trước đó.

Đây là thế hệ Dream đầu tiên tại Việt Nam được Honda nâng dung tích động cơ lên 110cc, thay cho động cơ 100cc trước đó.

Super Dream 110 sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 109cc. Động cơ cho công suất tối đa 5,64 kW, tương đương khoảng 7,6 mã lực, tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,32 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Xe sử dụng hộp số cơ khí 4 cấp dạng số tròn, khởi động bằng cả cần đạp và mô-tơ điện. Bình xăng có dung tích 3,8 lít. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo trụ, giảm chấn thủy lực phía sau. Xe dùng vành nan hoa 17 inch, phanh tang trống cho cả hai bánh.

Super Dream 110 có kích thước dài 1.915 mm, rộng 696 mm, cao 1.052 mm, chiều cao yên 745 mm và trọng lượng khô khoảng 99 kg. Đây vẫn là mẫu xe hướng tới sự đơn giản, dễ sử dụng và tiết kiệm nhiên liệu.

Một điểm hạn chế của chiếc Dream này là công nghệ, trang bị và khả năng vận hành đều khá cơ bản nếu đặt cạnh xe máy hiện đại, trong khi người mua phải bỏ ra số tiền tương đương nhiều mẫu xe tay ga hoặc xe côn tay mới.

Trên thị trường xe cũ hiện nay, Honda Dream đời 2013 có mức giá thấp hơn rất nhiều dao động khoảng 6-22 triệu đồng, tùy tình trạng và nguồn gốc.

Như vậy, mức 245 triệu đồng cao hơn đáng kể so với những chiếc Dream 2013 thông thường. Mức giá cao này chủ yếu phù hợp với người có thú chơi xe nguyên bản và biển số đẹp, hơn là người tìm kiếm một phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại.