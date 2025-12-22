Chính thức ra mắt 2026 Honda Vario 125, giá nhỉnh 38 triệu đồng

Honda vừa chính thức ra mắt Honda Vario 125 2026 tại Indonesia với thiết kế hoàn toàn mới, nâng cấp toàn diện về ngoại hình và trang bị. Đồng thời, nhà sản xuất Honda cũng bổ sung phiên bản Vario 125 Street đậm chất thể thao.

Với sự cập nhật phiên bản mới, Honda Vario tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tay ga phổ biến nhất khu vực ASEAN. Mẫu xe này có giá khởi điểm tương tương từ 38,5 triệu đồng, nổi bật với diện mạo hiện đại, sắc nét hơn ở mọi góc nhìn.

Vario 125 mới được “lột xác” gần như toàn diện, nổi bật với đèn pha LED chữ V sắc sảo, cho khả năng chiếu sáng tốt hơn, cùng cụm đèn hậu và xi nhan thiết kế lại theo hướng thể thao. Bảng đồng hồ trung tâm cũng được làm mới, mang phong cách hiện đại và cao cấp hơn.

Đặc biệt, phiên bản Vario 125 Street gây ấn tượng với phong cách chồm lỡ (naked bike), tay lái trần, đồng hồ riêng biệt. Trong khi đó, vành bánh xe phối màu cá tính, hướng đến người trẻ yêu thích sự khác biệt.

Về tiện ích, xe được trang bị cổng sạc USB Type-C, hộc đồ trước lớn hơn, cốp dưới yên dung tích 18 lít và móc treo đồ tiện dụng. Vario 125 sử dụng động cơ 125cc làm mát bằng nước, công nghệ eSP, cho mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng lên đến 51,7 km/lít. Các phiên bản CBS-ISS và Street có thêm khóa thông minh và hệ thống Idling Stop.

Xe sử dụng hệ thống đèn LED toàn bộ, vành mới với lốp trước 90/80, lốp sau 100/80, phanh đĩa trước dạng lượn sóng kết hợp CBS. Phiên bản CBS-ISS có ba màu: xanh lam cao cấp, đỏ mờ cao cấp và đen mờ cao cấp, đi kèm vành màu đồng và lô-gô Vario 3D.