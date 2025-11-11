Suzuki ra mắt Satria 150 PRO ABS – “bài toán khó” cho Exciter 155 và Winner R

Satria 150 PRO ABS là phiên bản cao cấp nhất của dòng Satria, và cũng nhận nhiều thay đổi về thiết kế cũng như nâng cấp trang bị. Sự thay đổi trước tiên và dễ nhận thấy nhất chính là cụm đèn pha hoàn toàn mới được làm lớn hơn và theo phong cách của các mẫu mô tô phân khối lớn.

Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số và nổi bật với tính năng Suzuki Ride Connect mới. Tính năng này cho phép kết nối smartphone với màn hình đồng hồ qua Bluetooth, hiển thị vị trí đỗ xe, thống kê hành trình, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, lịch bảo dưỡng, bản đồ dẫn đường, thông báo tin nhắn, lịch, thời tiết và giới hạn tốc độ.

Sự nâng cấp đáng kể trên Satria 150 PRO ABS chính là việc tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho phía trước tăng cường an toàn khi phanh gấp, ngăn chặn hiện tượng bó cứng bánh xe và duy trì thăng bằng. Xe còn được trang bị khởi động không cần chìa (Keyless Start), cổng USB cùng hộp chứa dung tích 961 ml đem tới nhiều tiện dụng cho người dùng.

Satria 150 PRO ABS được trang bị khối động cơ 150cc DOHC 4 van, hệ thống phun xăng điện tử và làm mát bằng nước, cho hiệu suất cao trong phân khúc và đạt tiêu chuẩn khí thải mới, vừa mạnh mẽ vừa thân thiện với môi trường. Phiên bản này cũng được tích hợp hệ thống ly hợp Suzuki Clutch Assist System (SCAS), giúp tăng lực nắm khi tăng tốc và giảm phản lực khi về số, mang lại cảm giác lái mượt mà hơn.

Suzuki Satria PRO được bán ra tại thị trường Indonesia với mức giá là 34,9 triệu Rupiah - tương đương gần 55 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.