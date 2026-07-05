Honda Civic e:HEV 2026 sắp chào sân Đông Nam Á, đợi ngày về Việt Nam

Sau khi ra mắt tại Nhật Bản vào tháng trước, Honda Civic 2026 được cho là sẽ trình làng tại Thái Lan trước khi mở rộng sang các thị trường ASEAN khác. Điểm mới đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống S+ Shift - công nghệ lần đầu xuất hiện trên mẫu coupe Prelude thế hệ mới.

Dù Honda Civic e:HEV vẫn sử dụng mô-tơ điện làm nguồn dẫn động chính kết hợp hộp số đơn cấp, S+ Shift cho phép người lái sử dụng lẫy chuyển số phía sau vô-lăng để mô phỏng cảm giác vận hành của hộp số tự động 8 cấp. So với công nghệ Linear Shift Control trước đây chỉ thay đổi vòng tua động cơ theo thao tác chân ga, hệ thống mới tạo ra các cấp số giả lập rõ ràng hơn, đồng thời phối hợp mô-men xoắn, âm thanh động cơ và phản hồi tăng tốc nhằm mang lại trải nghiệm lái thể thao hơn.

Phiên bản nâng cấp không thay đổi cấu hình hệ truyền động. Xe tiếp tục sử dụng mô-tơ điện công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 315 Nm kết hợp động cơ xăng 2.0L phun nhiên liệu trực tiếp cho công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 182 Nm. Khi hai nguồn động lực cùng hoạt động, tổng công suất hệ thống đạt 203 mã lực.

Tại Nhật Bản, S+ Shift chỉ xuất hiện trên phiên bản Civic e:HEV RS. Biến thể này còn được tinh chỉnh hệ thống treo, trang bị vô-lăng đáy phẳng bọc Alcantara có vạch đánh dấu vị trí 12 giờ cùng bộ mâm hợp kim 18 inch lấy từ Honda Civic Si tại thị trường Mỹ. Ngoài ra, xe sử dụng cụm chọn số dạng nút bấm tương tự Prelude và CR-V, tuy nhiên chưa rõ phiên bản dành cho Đông Nam Á có áp dụng thay đổi này hay vẫn giữ cần số truyền thống.

Bên cạnh trải nghiệm vận hành, Honda Civic 2026 cũng được kỳ vọng nâng cấp đáng kể về công nghệ hỗ trợ lái. Theo nhiều nguồn tin, hệ thống camera LaneWatch sẽ được thay thế bằng cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đồng thời lần đầu bổ sung camera quan sát 360 độ.

Đây sẽ là lần nâng cấp thứ hai của Honda Civic tại Thái Lan trong năm 2026, sau khi hãng quyết định ngừng phân phối phiên bản động cơ tăng áp thuần xăng và chuyển toàn bộ dòng xe sang hệ truyền động hybrid e:HEV. Sau Thái Lan, phiên bản mới nhiều khả năng tiếp tục được giới thiệu tại Malaysia và các thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.

Hiện Honda Việt Nam vẫn phân phối Civic thế hệ 11 với ba phiên bản, giá bán từ 789 - 999 triệu đồng. Nếu được đưa về nước, phiên bản nâng cấp nhiều khả năng sẽ bổ sung các thay đổi về công nghệ và trang bị trong khi vẫn giữ nguyên hệ truyền động hybrid hiện nay.