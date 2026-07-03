Giá xe máy điện Honda ICON e: tháng 7/2026: Giảm ngay 5 triệu đồng

Là dòng rẻ nhất trong số các mẫu xe máy điện được Honda bán ra tại Việt Nam, ICON e: đã trải qua đợt điều chỉnh giảm giá từ tháng 4/2026. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe điện này chỉ còn từ 20,5 đến 20,9 triệu đồng tùy phiên bản (chưa gồm pin).

Không chỉ sở hữu mức giá niêm yết hấp dẫn, ICON e: hiện còn được hãng áp dụng chương trình ưu đãi tiền mặt trị giá 5 triệu đồng (kéo dài tới hết ngày 31/7). Bên cạnh đó, nhiều đại lý cũng triển khai thêm các chương trình khuyến mãi như hỗ trợ lệ phí trước bạ và chi phí đăng ký xe, giúp người mua tiết kiệm thêm một khoản đáng kể.

Nhờ loạt ưu đãi này, giá ICON e: đang ở mức rất rẻ, cụ thể, dưới đây là bảng giá xe máy điện Honda ICON e: cập nhật mới nhất trong tháng 7/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Honda ICON e: Cao cấp 20,520,000 15,520,000 Honda ICON e: Đặc biệt 20,716,363 15,716,363 Honda ICON e: Thể Thao 20,912,727 15,912,727 Pin bán kèm xe 8,836,363 8,836,363 Pin bán dưới dạng phụ kiện 12,219,120 12,219,120

Lưu ý: Giá bán trên đây đã gồm VAT và chỉ mang tính tham khảo.

ICON e: hướng tới khách hàng cần một mẫu xe máy điện nhỏ gọn cho nhu cầu di chuyển linh hoạt hàng ngày trên đường phố. Với nhiều tùy chọn màu sắc cùng trang bị hiện đại như hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, cổng sạc USB.

Mẫu xe này sử dụng động cơ điện tích hợp ở bánh sau với công suất tối đa 1,81 kW, cho tốc độ tối đa 48 km/h và khả năng di chuyển khoảng 71 km sau mỗi lần sạc, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày. Pin Lithium-ion đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 có thể tháo rời để sạc hoặc sạc trực tiếp trên xe, thời gian sạc từ 25% đến 75% chỉ khoảng 3,5 giờ, mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, Honda ICON e: tích hợp hai chế độ lái Tiêu chuẩn và Tiết kiệm, giúp tối ưu hiệu suất vận hành và kéo dài quãng đường di chuyển. Xe còn được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS, khóa đa chức năng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày và nâng cao sự an toàn khi vận hành.