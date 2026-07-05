Toàn bộ bãi giữ ôtô tại Hà Nội thu phí không dừng từ tháng 7

Từ ngày 1/7, Hà Nội triển khai ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ phương tiện tại khoảng 3.000 bãi đỗ xe và điểm trông giữ được cấp phép thu phí trên địa bàn. Trong đó, 100% bãi đỗ ôtô phải áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, việc triển khai được thực hiện theo lộ trình nhằm số hóa hoạt động trông giữ xe, tăng tính minh bạch trong quản lý và kết nối dữ liệu với cơ quan nhà nước.

Đối với các điểm trông giữ, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố, bao gồm bãi đỗ xe trong chung cư, trường học, bệnh viện, công viên và các bãi đỗ xe ngoài trời, giai đoạn một bắt đầu từ ngày 1/7. Theo đó, toàn bộ điểm trông giữ, bãi đỗ ôtô phải ứng dụng giải pháp công nghệ và vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng.

Điểm trông giữ phương tiện trên phố Trần Quang Khải áp dụng thu phí không dùng tiền mặt. Ảnh: Võ Hải

Cách thức thực hiện với ôtô là quét mã ETC được dán trên kính lái hoặc đèn xe. Đây là các bãi đỗ được cấp phép thu phí trên địa bàn, không liên quan tới các dịch vụ tư nhân như gửi xe tại hầm của các tòa nhà.

Với các điểm trông giữ xe máy, 100% đơn vị phải ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành và khai thác hoạt động trông giữ, đồng thời bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước. Kế hoạch chưa yêu cầu áp dụng thanh toán không dừng đối với xe máy như ôtô.

Đối với các bến xe trên địa bàn thành phố, Hà Nội yêu cầu hoàn thành triển khai thu phí điện tử không dừng tại toàn bộ bến xe loại 1 trong đô thị trước ngày 31/12/2026. Các bến xe loại 2 phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Ở giai đoạn hai, hoàn thành trước ngày 31/12/2030, thành phố sẽ rà soát toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ tạm thời, hoàn thiện hạ tầng và các điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ công nghệ thu phí điện tử không dừng trên toàn địa bàn.

Điểm trông giữ xe máy không dùng tiền mặt trên phố Phủ Doãn. Ảnh: Võ Hải

Hiện thị trường thu phí điện tử không dừng tại Việt Nam có hai nhà cung cấp dịch vụ chính là VETC (do Tasco vận hành) và ePass (do Viettel vận hành). Hai hệ thống này được triển khai trên hầu hết các tuyến cao tốc và nhiều bãi đỗ xe, giúp phương tiện sử dụng thẻ hoặc tài khoản điện tử để tự động thanh toán khi ra vào, không cần dừng xe hoặc trả tiền mặt.